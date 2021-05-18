Цель Шахтера, интерес к Реброву и сборная в Днепре. Главные новости за 17 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Места проведения спаррингов сборной Украины и допуск на них болельщиков, но и это не все наши новости на сегодня. Зарплата Роберто Де Дзерби, интерес "Шахтера", заявление Тер Штегена, игра на опережение от Флорентино Переса, украинский паспорт Макса Килмана и возможность переезда Сергея Реброва в Грецию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.