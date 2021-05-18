И.о. мэра Харькова заявил о возможности вложить бюджетные средства в инфраструктуру Металлиста

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в эфире канала "Бомбардир" рассказал, как продвигается вопрос с передачей городским властям бывшей инфраструктуры "Металлиста".

– Как вы сейчас можете помочь этому проекту?

– Все очень просто. Если нам передадут стадион "Металлист", а областной бюджет, наверное, должен передать его городу, то мы просто заберем его вместе с академией и базой. Сможем содержать все это дело, при необходимости вкладывать деньги на усовершенствование, потому что многое уже пришло в негодность. Например, футбольные поля в академии. Город готов приводить это все в порядок.

– "Металлисту" все это продадут или дадут в аренду?

– Мы не говорим о продаже вообще. Это коммунальная собственность. Мы найдем разумное решение, чтобы футбольный клуб "Металлист" играл на стадионе "Металлист" и тренировался на базе "Металлиста". Академию мы тоже назовем "Металлист".

– Инфраструктура в плохом состоянии. Все эти годы ее кто-то эксплуатировал и продолжает эксплуатировать.

– Пусть эксплуатируют, пока мы ее не заберем.

– Ярославский обратился к прессе и заявил , что если инфраструктуру не начать ремонтировать сейчас, то можно не успеть к возвращению клуба в еврокубки.

– Не скрываю, что я общаюсь с Ярославским по поводу "Металлиста". Каждый должен пройти свой путь. "Металлист" должен пройти путь с селекцией игроков, формированием тренерского штаба и так далее. Город должен забрать в коммунальную собственность стадион, базу и академию и привести их в порядок. Рассчитать силы и средства так, чтобы когда команда попадет в еврокубки, стадион был аттестован. Арена у нас прекрасная, одна из лучших в Украине и в Европе. Такой она и должна оставаться.