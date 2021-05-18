И.о. мэра Харькова заявил о возможности вложить бюджетные средства в инфраструктуру Металлиста
Но продавать клубу имущество город не намерен
vk.com/metalist1925_kh
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в эфире канала "Бомбардир" рассказал, как продвигается вопрос с передачей городским властям бывшей инфраструктуры "Металлиста".
– Как вы сейчас можете помочь этому проекту?
– Все очень просто. Если нам передадут стадион "Металлист", а областной бюджет, наверное, должен передать его городу, то мы просто заберем его вместе с академией и базой. Сможем содержать все это дело, при необходимости вкладывать деньги на усовершенствование, потому что многое уже пришло в негодность. Например, футбольные поля в академии. Город готов приводить это все в порядок.
– "Металлисту" все это продадут или дадут в аренду?
– Мы не говорим о продаже вообще. Это коммунальная собственность. Мы найдем разумное решение, чтобы футбольный клуб "Металлист" играл на стадионе "Металлист" и тренировался на базе "Металлиста". Академию мы тоже назовем "Металлист".
– Инфраструктура в плохом состоянии. Все эти годы ее кто-то эксплуатировал и продолжает эксплуатировать.
– Пусть эксплуатируют, пока мы ее не заберем.
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– Не скрываю, что я общаюсь с Ярославским по поводу "Металлиста". Каждый должен пройти свой путь. "Металлист" должен пройти путь с селекцией игроков, формированием тренерского штаба и так далее. Город должен забрать в коммунальную собственность стадион, базу и академию и привести их в порядок. Рассчитать силы и средства так, чтобы когда команда попадет в еврокубки, стадион был аттестован. Арена у нас прекрасная, одна из лучших в Украине и в Европе. Такой она и должна оставаться.
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