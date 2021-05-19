  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Камбэк Бензема, замена Шарану и Малиновский в АПЛ? Главные новости за 18 мая. Аудио
В тренде

Камбэк Бензема, замена Шарану и Малиновский в АПЛ? Главные новости за 18 мая. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Камбэк Бензема, замена Шарану и Малиновский в АПЛ? Главные новости за 18 мая. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеУход Милевского, новый тренер Александрии, возвращение Бензема. Главные новости от 18 мая

Сенсационное решение Дидье Дешама касательно Карима Бензема, но и это не все наши новости на сегодня. Замена для Владимира Шарана в "Александрии", кончина администратора киевского "Динамо", развал "Миная", уход "звезды" из "Руха" и интерес финалиста Лиги чемпионов к украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...