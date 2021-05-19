Камбэк Бензема, замена Шарану и Малиновский в АПЛ? Главные новости за 18 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Сенсационное решение Дидье Дешама касательно Карима Бензема, но и это не все наши новости на сегодня. Замена для Владимира Шарана в "Александрии", кончина администратора киевского "Динамо", развал "Миная", уход "звезды" из "Руха" и интерес финалиста Лиги чемпионов к украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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