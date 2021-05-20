Гол Малиновского Буффону, уход Реброва летом и Клопп в ТОП-4. Главные новости за 19 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Руслан Малиновский забил и, тем не менее, "Аталанта" проиграла "Ювентусу" в финале Кубка Италии, но и это не все наши новости на сегодня. Переезд Реброва из Венгрии, ТОП-4 для "Ливерпуля", гол Яремчука, трофей для Почеттино, решение тренера Бундестим и новый клуб для Харри Кейна? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.