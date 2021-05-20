Триумф украинского футбола. Ровно 12 лет назад Шахтер завоевал Кубок УЕФА

Ровно 12 лет назад, в 2009 году донецкий "Шахтер" обыграл "Вердер" и завоевал Кубок УЕФА (современное название Лига Европы).

Сперва три украинских команды участвовали в 1/8 финала Кубка УЕФА - "Шахтер", "Динамо" и "Металлист". К слову, две последние встретились между собой. В полуфинале турнира уже в очном матче играли "киевляне" и "горняки".

В финальном матче "Шахтер" обыграл "Вердер". Счет открыл Луис Адриано, но после ошибки Андрея Пятова со штрафного отличился Налдо, поединок перешел в овертайм. Решающий мяч забил Жадсон, который и принес "Шахтеру" титул.

Кубок УЕФА 2008/09. Финал.

"Шахтер" - "Вердер" 2:1

Голы: Луис Адриано, 24, Жадсон, 98 — Налдо, 35