Триумф украинского футбола. Ровно 12 лет назад Шахтер завоевал Кубок УЕФА
"Горняки" обыграли в финале "Вердер"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ровно 12 лет назад, в 2009 году донецкий "Шахтер" обыграл "Вердер" и завоевал Кубок УЕФА (современное название Лига Европы).
Сперва три украинских команды участвовали в 1/8 финала Кубка УЕФА - "Шахтер", "Динамо" и "Металлист". К слову, две последние встретились между собой. В полуфинале турнира уже в очном матче играли "киевляне" и "горняки".
В финальном матче "Шахтер" обыграл "Вердер". Счет открыл Луис Адриано, но после ошибки Андрея Пятова со штрафного отличился Налдо, поединок перешел в овертайм. Решающий мяч забил Жадсон, который и принес "Шахтеру" титул.
Кубок УЕФА 2008/09. Финал.
"Шахтер" - "Вердер" 2:1
Голы: Луис Адриано, 24, Жадсон, 98 — Налдо, 35
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