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В Киеве попрощались с экс-администратором Динамо Чубаровым

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Церемонию посетили бывшие футболисты и ветераны киевского клуба

В Киеве попрощались с экс-администратором Динамо Чубаровым

Фото: ФК Динамо Киев

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Сегодня, 20 мая, на территории военного госпиталя родные, близкие, друзья и бывшие коллеги попрощались с экс-администратором "Динамо" Александром Чубаровым.

Церемонию посетили Владимир Мунтян, Андрей Биба, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко и другие.

Похоронят Чубарова на Вышгородском кладбище.

Александр Чубаров умер 18 мая, на 79-м году жизни.

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В статье: Александр Чубаров Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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