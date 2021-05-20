В Киеве попрощались с экс-администратором Динамо Чубаровым
Церемонию посетили бывшие футболисты и ветераны киевского клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 20 мая, на территории военного госпиталя родные, близкие, друзья и бывшие коллеги попрощались с экс-администратором "Динамо" Александром Чубаровым.
Церемонию посетили Владимир Мунтян, Андрей Биба, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко и другие.
Похоронят Чубарова на Вышгородском кладбище.
Александр Чубаров умер 18 мая, на 79-м году жизни.
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Источник:ФК Динамо Киев
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