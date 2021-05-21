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Буяльский пропустит Евро, перестройка в Александрии, Барса может вернуть Райкарда. Главные новости за 20 мая 

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А также дисквалификация Севидова и игрок года в АПЛ

Буяльский пропустит Евро, перестройка в Александрии, Барса может вернуть Райкарда. Главные новости за 20 мая 

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 мая

Буяльский не сыграет на Евро из-за травмы

Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский не сыграет на предстоящем Евро-2020. Как сообщает официальный сайт УАФ, у Буяльского трещина плюсневой кости ступни. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца. Вчера Буяльский покинул расположение главной сборной Украины. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе.

Александрию покинут восемь футболистов

Шесть игроков основного состава “Александрии” покинут клуб в конце мая. Контракты с клубом завершаются у Юрия Панькова, Евгения Банады, Артема Гордиенко, Дмитрия Гречишкина, Валерия Лучкевича и Павла Пашаева. Кроме того, “Александрию” покинут арендованные Валерий Бондаренко ("Шахтер") и Роман Вантух ("Динамо" Киев). Ранее “Александрия” рассталась с главным тренером Владимиром Шаран. Команду возглавил экс-тренер "Александрии" U-19 Юрий Гура.

Севидов получил пожизненную дисквалификацию

Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил тренера Александра Севидова от футбола. Ранее Севидову запретили любую деятельность сроком на пять лет из-за организации договорных матчей в ФК "Сумы". Комитет по этике и честной игре и сам тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, а Севидов – ее полную отмену. В итоге, рассмотрев дело, апелляционный комитет решил пожизненно отстранить тренера от футбола. "Комментировать собственно говоря нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовешь”, – сказал Севидов.

Райкард может вновь возглавить Барселону

В списке претендентов на пост главного тренера “Барселоны” в случае увольнения Кумана неожиданно появился Франк Райкард, возглавлявший "сине-гранатовых" с 2003 по 2008 год, информирует Mundo Deportivo. К нидерландцу хорошо относятся лидеры команды, а также ее бывшие игроки, с которыми в настоящее время контактирует президент клуба Жоан Лапорта. Проблема только в том, что 58-летний Райкард не работал тренером с 2013 года.

Диаш признан игроком года в АПЛ

Ассоциация футбольных журналистов Англии (FWA) выбрала лучшим игроком сезона в Премьер-лиге футболиста "Манчестер Сити" Рубена Диаша. Португалец – первый защитник с 1989 года, который выиграл данный приз. Тридцать два года назад награду взял бек "Ливерпуля" Стив Никол.

Северная Македония назвала состав на Евро

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловский огласил список игроков, которые будут готовиться к финальной части Евро-2020. В список вошли 26 исполнителей, в том числе и 37-летний форвард “Дженоа” Горан Пандев. Украина сыграет на Евро со сборной Северной Македонии 17 июня в Бухаресте.

Украина проведет матчи в Днепре и Харькове

УАФ утвердила место проведения товарищеских матчей национальной сборной Украины с командами Северной Ирландии и Кипра. Игра Украина – Северная Ирландия состоится третьего июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" (начало - в 21.00), а матч Украина – Кипр состоится седьмого июня в Харькове на ОСК "Металлист" (19.00).

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