Буяльский пропустит Евро, перестройка в Александрии, Барса может вернуть Райкарда. Главные новости за 20 мая 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 мая

Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский не сыграет на предстоящем Евро-2020. Как сообщает официальный сайт УАФ, у Буяльского трещина плюсневой кости ступни. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца. Вчера Буяльский покинул расположение главной сборной Украины. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе.

Шесть игроков основного состава “Александрии” покинут клуб в конце мая. Контракты с клубом завершаются у Юрия Панькова, Евгения Банады, Артема Гордиенко, Дмитрия Гречишкина, Валерия Лучкевича и Павла Пашаева. Кроме того, “Александрию” покинут арендованные Валерий Бондаренко ("Шахтер") и Роман Вантух ("Динамо" Киев). Ранее “Александрия” рассталась с главным тренером Владимиром Шаран. Команду возглавил экс-тренер "Александрии" U-19 Юрий Гура.

Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил тренера Александра Севидова от футбола. Ранее Севидову запретили любую деятельность сроком на пять лет из-за организации договорных матчей в ФК "Сумы". Комитет по этике и честной игре и сам тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, а Севидов – ее полную отмену. В итоге, рассмотрев дело, апелляционный комитет решил пожизненно отстранить тренера от футбола. "Комментировать собственно говоря нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовешь”, – сказал Севидов.

В списке претендентов на пост главного тренера “Барселоны” в случае увольнения Кумана неожиданно появился Франк Райкард, возглавлявший "сине-гранатовых" с 2003 по 2008 год, информирует Mundo Deportivo. К нидерландцу хорошо относятся лидеры команды, а также ее бывшие игроки, с которыми в настоящее время контактирует президент клуба Жоан Лапорта. Проблема только в том, что 58-летний Райкард не работал тренером с 2013 года.

Ассоциация футбольных журналистов Англии (FWA) выбрала лучшим игроком сезона в Премьер-лиге футболиста "Манчестер Сити" Рубена Диаша. Португалец – первый защитник с 1989 года, который выиграл данный приз. Тридцать два года назад награду взял бек "Ливерпуля" Стив Никол.

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловский огласил список игроков, которые будут готовиться к финальной части Евро-2020. В список вошли 26 исполнителей, в том числе и 37-летний форвард “Дженоа” Горан Пандев. Украина сыграет на Евро со сборной Северной Македонии 17 июня в Бухаресте.

УАФ утвердила место проведения товарищеских матчей национальной сборной Украины с командами Северной Ирландии и Кипра. Игра Украина – Северная Ирландия состоится третьего июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" (начало - в 21.00), а матч Украина – Кипр состоится седьмого июня в Харькове на ОСК "Металлист" (19.00).