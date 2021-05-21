Хавбек Динамо не едет на ЕВРО, замена Куману и бан Севидова. Главные новости за 20 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Травма полузащитника киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Перестройка в "Александрии", решение апелляционного комитета УАФ касательно Александра Севидова, неожиданный кандидат на пост тренера "Барселоны", приз для защитника "Манчестер Сити" и спарринги сборной Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.