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Хавбек Динамо не едет на ЕВРО, замена Куману и бан Севидова. Главные новости за 20 мая. Аудио

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Хавбек Динамо не едет на ЕВРО, замена Куману и бан Севидова. Главные новости за 20 мая. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеБуяльский пропустит Евро, перестройка в Александрии, Барса может вернуть Райкарда. Главные новости за 20 мая

Травма полузащитника киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Перестройка в "Александрии", решение апелляционного комитета УАФ касательно Александра Севидова, неожиданный кандидат на пост тренера "Барселоны", приз для защитника "Манчестер Сити" и спарринги сборной Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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