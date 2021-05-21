Украинский футболист попал в шорт-лист клуба Ла Лиги
22-летнего голкипера рассматривают в качестве замены
therealchamps
В услугах украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина заинтересован другой клуб испанской Ла Лиги - "Гранада". Об этом сообщает AS.
По информации источника, 22-летнего украинца рассматривают в качестве замены Рую Силве.
Силва точно не подпишет с клубом новый контракт и, скорее всего, перейдет в "Бетис". Руководство уже занялось поисками замены и постепенно формирует список из потенциальных кандидатов, один из них – Лунин.
Однако как отмечается, "Реал" не хочет лишать себя второго номера на случай, если Тибо Куртуа получит травму. В текущем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в Кубке Испании против "Альяконо", пропустив тогда два мяча.
Напомним, что в турнирной таблице Ла Лиги "Гранада" находится на 10-м месте, в активе клубе 45 баллов. "Реал" занимает 2-ю позицию, набрав 81 очко.
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