Пятилетнее отстранение Гельзина, награда Малиновского, интерес к Лунину. Главные новости за 21 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 21 мая.

КДК УАФ принял решение по делу президента "Олимпика" Владислава Гельзина. Официальный вердикт следующий - Гельзин был на пять лет отстранен от футбола, а также получил такой же срок, как условное наказание. Помимо этого, он был оштрафован на сумму в 250 тысяч гривен. У президента "Олимпика" есть возможность подать апелляцию в УАФ или же обратиться за справедливостью в Лозанну. Отметим, что Гельзин уже дал первое интервью, во время которого заявил, что не уверен в подаче апелляции .

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил свой заслуженный приз лучшего футболиста месяца в Серии А. В мае на счету хавбека два гола, а также три голевые передачи в четырех играх. Стоит отметить, что на выходных команда Гасперини проведет матч против "Милана" в последнем туре сезона. После этого Руслан присоединится к сборной Украины. Всего на счету Малиновского 22 результативных действия (10+22) в 42-х играх этой кампании.

В пятницу прошли все матчи 27-го тура украинской первой лиги. Практически все фавориты победили в своих поединках. "Металлист 1925" разгромил "Прикарпатье" и остался на третьем месте, позади харьковчан идут "Агробизнес" и "Николаев", которые минимально победили . Не заметил сопротивления "Кристалла" одесский "Черноморец" , а вот "Верес" снова оступился. На этот раз ничья с "Альянсом" . Практически потеряла шансы на выход в УПЛ "Волынь" - команда Сачко уступила в игре против "Оболони". Турнирную таблицу соревнования вы можете найти тут .

Харьковский "Металл", который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, усилился именитым украинским вратарем. Речь идет об Александре Рыбке, о трансфере которого они сообщили в пятницу. Интересно, что никаких деталей сделки стороны не разглашают. Отметим, что последней командой Рыбки была латвийская "Лиепая". В Украине он защищал цвета "Динамо", "Шахтера" и "Оболони". Провел 11 игр за национальную сборную Украины.

Интересные новости идут из Европы. Именитый Гарет Бэйл, за которого в свое время "Реал" не пожалел сто миллионов евро, может уже в следующем году завершить карьеру. Как сообщает AS, 31-летний валлиец сейчас активно думает над подобным развитием событий. Сейчас он находится в аренде в "Тоттенхэме", однако летом вернется в "Реал". У него еще год по контракту с мадридцами, после чего он и планирует повесить бутсы на гвоздь. Отметим, что за свою карьеру Гарет отыграл 532 матча, забил 180 голов и отдал 141 голевую передачу. На его полке трофеев находится 17 титулов, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.

Испанская "Гранада" заинтересована в трансфере Андрея Лунина. Об этом передает AS. По их данным, уже летом команду покинет основной голкипер Рую Силве. Украинец - в списке его возможных сменщиков. Проблема только в том, что мадридский "Реал" не хочет терять запасного кипера на случай травмы Тибо Куртуа. Летом стороны могут начать переговоры. Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин успел провести всего один официальный матч.