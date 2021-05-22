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Пятилетнее отстранение Гельзина, награда Малиновского, интерес к Лунину. Главные новости за 21 мая

Общие новости
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Тур Первой лиги, возможное завершение карьеры Бэйла, возвращение Рыбки - все это в главных новостях за пятницу, 21-е мая

Пятилетнее отстранение Гельзина, награда Малиновского, интерес к Лунину. Главные новости за 21 мая

Фото: ФК Аталанта

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 21 мая.

Президент "Олимпика" на пять лет отстранен от футбола

КДК УАФ принял решение по делу президента "Олимпика" Владислава Гельзина. Официальный вердикт следующий - Гельзин был на пять лет отстранен от футбола, а также получил такой же срок, как условное наказание. Помимо этого, он был оштрафован на сумму в 250 тысяч гривен. У президента "Олимпика" есть возможность подать апелляцию в УАФ или же обратиться за справедливостью в Лозанну. Отметим, что Гельзин уже дал первое интервью, во время которого заявил, что не уверен в подаче апелляции.

Руслан Малиновский - лучший игрок мая в Серии А

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил свой заслуженный приз лучшего футболиста месяца в Серии А. В мае на счету хавбека два гола, а также три голевые передачи в четырех играх. Стоит отметить, что на выходных команда Гасперини проведет матч против "Милана" в последнем туре сезона. После этого Руслан присоединится к сборной Украины. Всего на счету Малиновского 22 результативных действия (10+22) в 42-х играх этой кампании.

Очередной тур Первой лиги позади - "Верес" оступился, "Волынь" почти попрощалась с тройкой

В пятницу прошли все матчи 27-го тура украинской первой лиги. Практически все фавориты победили в своих поединках. "Металлист 1925" разгромил "Прикарпатье" и остался на третьем месте, позади харьковчан идут "Агробизнес" и "Николаев", которые минимально победили. Не заметил сопротивления "Кристалла" одесский "Черноморец", а вот "Верес" снова оступился. На этот раз ничья с "Альянсом". Практически потеряла шансы на выход в УПЛ "Волынь" - команда Сачко уступила в игре против "Оболони". Турнирную таблицу соревнования вы можете найти тут.

Александр Рыбка возвращается в Украину

Харьковский "Металл", который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, усилился именитым украинским вратарем. Речь идет об Александре Рыбке, о трансфере которого они сообщили в пятницу. Интересно, что никаких деталей сделки стороны не разглашают. Отметим, что последней командой Рыбки была латвийская "Лиепая". В Украине он защищал цвета "Динамо", "Шахтера" и "Оболони". Провел 11 игр за национальную сборную Украины.

Гарет Бэйл уйдет из футбола молодым?

Интересные новости идут из Европы. Именитый Гарет Бэйл, за которого в свое время "Реал" не пожалел сто миллионов евро, может уже в следующем году завершить карьеру. Как сообщает AS, 31-летний валлиец сейчас активно думает над подобным развитием событий. Сейчас он находится в аренде в "Тоттенхэме", однако летом вернется в "Реал". У него еще год по контракту с мадридцами, после чего он и планирует повесить бутсы на гвоздь. Отметим, что за свою карьеру Гарет отыграл 532 матча, забил 180 голов и отдал 141 голевую передачу. На его полке трофеев находится 17 титулов, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.

Андрей Лунин может перейти в "Гранаду"

Испанская "Гранада" заинтересована в трансфере Андрея Лунина. Об этом передает AS. По их данным, уже летом команду покинет основной голкипер Рую Силве. Украинец - в списке его возможных сменщиков. Проблема только в том, что мадридский "Реал" не хочет терять запасного кипера на случай травмы Тибо Куртуа. Летом стороны могут начать переговоры. Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин успел провести всего один официальный матч.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.05.2021 в 09:14
хорошо что Гельзина раскусили в Одессе --обьединился с ЧО он не может ОД тянуть-- угробил бы не одну а 2 команды
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