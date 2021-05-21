Parimatch Foundation провел в Запорожской области футбольную тренировку для детей

21 мая в Запорожской области на стадионе КЗ "ФОК" Таврия "(Васильевка) состоялась инклюзивная тренировка по футболу для детей в рамках программы “Так, я можу!" международного благотворительного фонда Parimatch Foundation. Эта программа направлена ​​на то, чтобы мотивировать детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех.

Во время занятий для детей прошли спортивные эстафеты, а также футбольный мастер-класс от Алексея Година (финалист Кубка Украины, серебряный призер молодежного чемпионата Европы, тренер ФК «Кремень») и Оксаны Рак (тренерка женской команды ФК «Металлург», чемпионка Запорожской области по футзалу).

Изюминкой этого мероприятия стало то, что закончился оно не на стадионе, праздник продолжился и после тренировки, все участники и гости проекта бесплатно посетили Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова". Эту экскурсию также организовал Parimatch Foundation.

Оксана Рак: "Благодарная Parimatch Foundation за проведение такого замечательного мероприятия. Детям с инклюзией надо чувствовать себя полноценными в нашем мире. Думаю, что им все понравилось. Лично я была в восторге и очень рада, что меня пригласили".

Алексей Годин: "Мне очень приятно было принять участие в мероприятии, за что я хочу отдельно поблагодарить Parimatch Foundation. В будущем я с удовольствием готов снова помочь в проведении таких тренировок. Такие занятия для детей должны проходить регулярно по всей Украине".

Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation: "Повсюду, где проводятся занятия программы фонда "Так, я можу!", мы встречаем неравнодушных людей, которых не просто волнует будущее детей с инклюзией, а готовых помочь в нашем деле. И приятно, что среди них очень много профессионалов, тренеров и спортсменов и тех, кто предоставляет необходимые условия для организации детских тренировок. Спорт дарит такие нужны детям положительные эмоции. Для ребенка с инвалидностью это получение новых впечатлений, удовольствия от совместной игры, друзей и улыбки".

Тамара Комлик, начальник отдела образования Васильевского городского совета: “Такие мероприятия способствуют социализации детей с особыми образовательными потребностями. Они помогают им почувствовать себя в социуме, в коллективе. Поэтому считаю, что такие мероприятия нужно популяризировать и мы это будем обязательно делать в нашей общине. Очень приятно было видеть, как дети радуются своим успехам, голам и даже первым шагам на поле. Радовались они, радовались их родители. Это также очень важно. Это и есть реабилитация этих детей. Они понимают, что могут также играть в футбол".

Городской глава Васильевской территориальной общины Сергей Калиман: "Все мы видели, как радовались дети этой тренировке и это говорит о том, что такие мероприятия нужно проводить регулярно. Мы видели счастливых детей, полноценных детей. Приятно, что на территории нашей общины, благодаря поддержке неравнодушных людей прошло такое мероприятие. Поэтому я хочу от себя лично и от общины поблагодарить организаторов, надеюсь, мы и в дальнейшем будем сотрудничать".

Проект "Так, я можу!" прекрасно зарекомендовал себя в прошлом году и в 2021-м международный благотворительный фонд Parimatch Foundation запланировал открыть инклюзивные спортивные группы еще в 10 регионах Украины. Сейчас в проект вовлечено 240 детей, в таких регионах как Кропивницкий, Киев, Ровно, Черкассы, Мариуполь, Луцк, Запорожье. Вскоре Parimatch Foundation откроет для себя еще четыре региона. Цель до конца года - привлечь к занятиям 500 детей.