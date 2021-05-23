Чемпионство Атлетико, рекорд Левандовского, феерия Безуса. Главные новости за 22 мая
А также вылет Вердера и повышение Кривбасса
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 22 мая
Атлетико стал чемпионом Испании
Чтобы выиграть золото, матрасникам нужно было обыграть "Вальядолид". Тогда они бы не зависели от результата матча "Реала" с "Вильярреалом". Первый тайм "Атлетико" проиграл, а вот во втором нашел свою игру. Сначала Корреа сравнял счет, а затем Луис Суарес реализовал выход один на один. Таким образом, волевая победа "Реала" над Желтой субмариной (Бензема и Модрич забили на 87-й и 90 + 2-й) уже не имела значения. "Атлетико" выиграл чемпионат впервые с 2014-го года, в целом это 11-й чемпионский титул для мадридского клуба.
Роберт Левандовский побил рекорд Герда Мюллера
Главная интрига в Бундеслиге в последнем туре заключалась в том, удастся ли Роберту Левандовскому превзойти легендарного форварда "Баварии", который сезон 1971/72 завершил с 40 забитыми мячами. Удалось! "Бавария" победила "Аугсбург" 5:2, и последний гол на 90-й минуте забил именно польский нападающий. Для него это 41-й гол в чемпионате, он в четвертый раз подряд выиграл гонку бомбардиров Бундеслиги. У Андре Сильвы из "Айнтрахта" 28 мячей, у Эрлинга Холанда из "Боруссии" 27.
Вердер вылетел из высшего дивизиона
Другое настроение царит в Бремене. Бременский клуб через 40 лет снова отправляется во вторую Бундеслигу. "Вердер" проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 2:4. Таким образом, он позволил "Кельну" подняться на 16-ю строчку, которая дает возможность сыграть в плей-офф с третьей командой второго дивизиона. Зато жеребцам этой победы оказалось недостаточно, чтобы заскочить на седьмую строчку. "Боруссию" опередил "Унион Берлин", который обыграл "Лейпциг" 2:1. Именно "Унион" стартует от Германии в Кубке Конфедераций.
Кривбасс повысился в классе
Во Второй лиге состоялись матчи 23-го тура. Центральный из них играли "Металлург" из Запорожья и "Металл", который уже давно получил путевку в Первую лигу. Впрочем, харьковчанам это не помешало одержать победу и на этот раз - на гол Борисенко еще в первом тайме ответили Балули и Демченко. Таким образом, после поражения "Металлург" потерял даже теоретические шансы догнать "Кривбасс", который занимает по итогам чемпионата второе место. В следующем сезоне клуб из Кривого Рога стартует в Первой лиге.
Безус стал героем Гента
Матч между "Мехеленом" и "Гентом" имел решающее значение в борьбе за путевку в Кубок конференций. Швед остался в запасе, а вот в основе "Гента" вышли Безус и Яремчук. Роман, тот который форвард, был заменен на 79-й минуте без результативных действий, а вот Безус сделал ключевой вклад в победу. Роман забил первый гол своей команды, а затем ассистировал партнеру - "Гента" победил 2:1, что позволило занять первое место в группе и получить право сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Безус в шести матчах плей-офф забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В такой форме он, видимо, не помешал бы и сборной, но Шевченко, конечно, виднее.
О трансферных новостях
Итальянской инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Серхио Агуэро уже договорился о контракте с "Барселоной". Собственно, переход аргентинца в каталонский клуб можно считать уже как свершившийся факт. Предыдущие десять лет форвард выступал за "Манчестер Сити" и стал настоящей легендой как клуба, так и АПЛ. Также в Каталонии собрался лидер "Лиона" Мемфис Депай - он объявил, что покидает французский клуб, и именно в "Барселоне" его видят СМИ. А вот "Александрия" продолжает прощаться со всеми бывшими лидерами - в субботу объявили о прекращении сотрудничества с Артемом Ситало. 19-летний воспитанник "Шахтера" Владислав Кобилянский, который полгода назад покинул академию донецкого клуба, стал игроком турецкого "Газиантепа".
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