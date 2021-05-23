Чемпионство Атлетико, рекорд Левандовского, феерия Безуса. Главные новости за 22 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 22 мая

Чтобы выиграть золото, матрасникам нужно было обыграть "Вальядолид". Тогда они бы не зависели от результата матча "Реала" с "Вильярреалом". Первый тайм "Атлетико" проиграл, а вот во втором нашел свою игру. Сначала Корреа сравнял счет, а затем Луис Суарес реализовал выход один на один. Таким образом, волевая победа "Реала" над Желтой субмариной (Бензема и Модрич забили на 87-й и 90 + 2-й) уже не имела значения. "Атлетико" выиграл чемпионат впервые с 2014-го года, в целом это 11-й чемпионский титул для мадридского клуба.

Главная интрига в Бундеслиге в последнем туре заключалась в том, удастся ли Роберту Левандовскому превзойти легендарного форварда "Баварии", который сезон 1971/72 завершил с 40 забитыми мячами. Удалось! "Бавария" победила "Аугсбург" 5:2, и последний гол на 90-й минуте забил именно польский нападающий. Для него это 41-й гол в чемпионате, он в четвертый раз подряд выиграл гонку бомбардиров Бундеслиги. У Андре Сильвы из "Айнтрахта" 28 мячей, у Эрлинга Холанда из "Боруссии" 27.

Другое настроение царит в Бремене. Бременский клуб через 40 лет снова отправляется во вторую Бундеслигу. "Вердер" проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 2:4. Таким образом, он позволил "Кельну" подняться на 16-ю строчку, которая дает возможность сыграть в плей-офф с третьей командой второго дивизиона. Зато жеребцам этой победы оказалось недостаточно, чтобы заскочить на седьмую строчку. "Боруссию" опередил "Унион Берлин", который обыграл "Лейпциг" 2:1. Именно "Унион" стартует от Германии в Кубке Конфедераций.

Во Второй лиге состоялись матчи 23-го тура. Центральный из них играли "Металлург" из Запорожья и "Металл", который уже давно получил путевку в Первую лигу. Впрочем, харьковчанам это не помешало одержать победу и на этот раз - на гол Борисенко еще в первом тайме ответили Балули и Демченко. Таким образом, после поражения "Металлург" потерял даже теоретические шансы догнать "Кривбасс", который занимает по итогам чемпионата второе место. В следующем сезоне клуб из Кривого Рога стартует в Первой лиге.

Матч между "Мехеленом" и "Гентом" имел решающее значение в борьбе за путевку в Кубок конференций. Швед остался в запасе, а вот в основе "Гента" вышли Безус и Яремчук. Роман, тот который форвард, был заменен на 79-й минуте без результативных действий, а вот Безус сделал ключевой вклад в победу. Роман забил первый гол своей команды, а затем ассистировал партнеру - "Гента" победил 2:1, что позволило занять первое место в группе и получить право сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Безус в шести матчах плей-офф забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В такой форме он, видимо, не помешал бы и сборной, но Шевченко, конечно, виднее.

О трансферных новостях

Итальянской инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Серхио Агуэро уже договорился о контракте с "Барселоной". Собственно, переход аргентинца в каталонский клуб можно считать уже как свершившийся факт. Предыдущие десять лет форвард выступал за "Манчестер Сити" и стал настоящей легендой как клуба, так и АПЛ. Также в Каталонии собрался лидер "Лиона" Мемфис Депай - он объявил, что покидает французский клуб, и именно в "Барселоне" его видят СМИ. А вот "Александрия" продолжает прощаться со всеми бывшими лидерами - в субботу объявили о прекращении сотрудничества с Артемом Ситало. 19-летний воспитанник "Шахтера" Владислав Кобилянский, который полгода назад покинул академию донецкого клуба, стал игроком турецкого "Газиантепа".