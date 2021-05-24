Ничья Украины, бронза Малиновского, новый чемпион Франции. Главные новости за 23 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 мая

Команда Андрея Шевченко сыграла первый матч в рамках подготовки к Евро-2020 - в Харькове она принимала сборную Бахрейна. Понятно, что тренер не мог рассчитывать на многих лидеров, впрочем, состав Украины выглядел вполне боеспособным. В первом тайме моментов почти не было, после перерыва с выходом Довбыка и Цыганкова хозяева заиграли активнее. Но именно они пропустили первыми на 75-й минуте. Анатолий Трубин привез пенальти, который в стиле Паненки реализовал Дийя. Отыграться подопечным Шевченко удалось на 90+1-й - Цыганков замкнул прострел от Довбыка. Следующий контрольный матч Украина сыграет третьего июня, соперником будет Северная Ирландия.

Чтобы остаться на второй строчке, бергамской команде нужно было победить на своем поле "Милан". Но после выдающейся серии, которая вмещала в себя 11 матчей без поражений (только с двумя ничьими), в конце сезона "Аталанта", похоже, устала. Не помог и Руслан Малиновской - впервые за долгое время он покинул поле без результативного действия. "Милан" выиграл благодаря двум пенальти, которые реализовал Франк Кэсси. Россонери финишировали вторыми в турнирной таблице, последний раз так высоко они были еще в сезоне 2011/12. "Аталанта" же завершила чемпионат с бронзой.

Ювентус все же прорвался в Лигу Чемпионов

В последнем туре Старая Синьора зависела от результата матча "Наполи". При этом "Ювентусу" нужно было выиграть у "Болоньи". Со своей задачей команда Пирло справилась даже без Криштиану Роналду, просидел игру в запасе. Голы Кьезы, Рабио и дубль Мораты позволили победить 4:1. А в параллельной игре случился подарок судьбы в виде ничьей "Наполи" с "Вероной" - 1:1. "Юве" финишировал четвертым, а команда Гаттузо - пятой. Также отмечаем, что "Сассуоло" не удалось заскочить в Кубок конференций. Команда Где Дзерби обыграла "Лацио" 2:0, но "Рома" набрала одно очко в игре со "Специей" (2:2). У обеих команд равное количество очков, но римляне опередили "Сассуоло" по дополнительным показателям.

Главная интрига АПЛ в последнем туре заключалась в том, кто попадет в Лигу Чемпионов. "Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" 2:0 и заскочил аж на третье место. А вот "Челси" едва не потерял путевку после эффектной второй части сезона. Аристократы проиграли "Астон Вилле" 1:2. Повезло команде Тухеля в том, что "Лестер" на своем поле не справился с "Тоттенхэмом". При счете 2:1 в пользу лис Шмейхель забил сам себе, после чего Бэйл добил деморализованного соперника. "Челси" финишировал четвертым, "Лестер" - пятым, "Вест Хэм", разгромивший "Сатугемптон" 3: 0 - шестой. И только потом на седьмом месте идет "Тоттенхэм", который стартует в Кубке конференций в следующем сезоне.

Невероятно, но факт - "Пари Сен-Жермен" потерял титул. Парижане в последнем туре разобрались с "Брестом" 2:0, но ситуация буле не под их контролем. Все зависело от "Лилля". А тот спокойно обыграл "Анже", забив два мяча еще в первом тайме. Гол соперника в компенсированное время лишь пощекотал нервы болельщикам догов. Но финальный свисток зафиксировал счет 1:2 в пользу "Лилля", который таким образом сохранил за собой первое место. Это четвертый чемпионский титул в истории клуба. В прошлый раз "Лилль" выигрывал золото ровно десять лет назад. Третьим стал "Монако", который на два очка опередил "Лион".