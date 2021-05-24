Паритет Украины, бронза для Аталанты, Ливерпуль и Юве в ЛЧ. Главные новости за 23 мая. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Неожиданный результат спарринга между Украиной и Бахрейном, но и это не все наши новости на сегодня. "Аталанта" не сумела взять серебрянный комплект медалей и уступила его "Милану", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Челси" заскочили в Лигу чемпионов на следующий сезон, а во Франции сменился чемпион. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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