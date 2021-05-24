Украина - Бахрейн, смешные доходы УПЛ | ТаТоТаке №228

В новом выпуске ТаТоТаке (№228) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый спарринг Украины перед Евро - не победили даже Бахрейн. Что происходит со сборной? Что не так с Шевченко? Кого можно похвалить? Кто лишний в сборной?

Кроме того, в выпуске - конфликт Реброва в "Ференцвароше", смешная прибыль УПЛ, комментарий Севидова о пожизненной дисквалификации и расклады в Первой лиге.