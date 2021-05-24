Украина - Бахрейн, смешные доходы УПЛ | ТаТоТаке №228
Свежий выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№228) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый спарринг Украины перед Евро - не победили даже Бахрейн. Что происходит со сборной? Что не так с Шевченко? Кого можно похвалить? Кто лишний в сборной?
Кроме того, в выпуске - конфликт Реброва в "Ференцвароше", смешная прибыль УПЛ, комментарий Севидова о пожизненной дисквалификации и расклады в Первой лиге.
- Почему Бахрейн, а не Бразилия?
- Почему не было феерии?
- Положительные герои этой команды
- Главный провал матча
- Что делает Ребров?
- Козловский и женщины: что не так?
- Сколько зарабатывает УПЛ? Цифры
- УПЛ больше не будет такой, как раньше
- Севидов рассказывает про пожизненный бан
- Вечный вопрос: кто выйдет в УПЛ?
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Источник:ТаТоТаке
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