  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина - Бахрейн, смешные доходы УПЛ | ТаТоТаке №228
В тренде

Украина - Бахрейн, смешные доходы УПЛ | ТаТоТаке №228

Общие новости
(1 голосов)

Свежий выпуск шоу

Украина - Бахрейн, смешные доходы УПЛ | ТаТоТаке №228

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№228) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый спарринг Украины перед Евро - не победили даже Бахрейн. Что происходит со сборной? Что не так с Шевченко? Кого можно похвалить? Кто лишний в сборной?

Кроме того, в выпуске - конфликт Реброва в "Ференцвароше", смешная прибыль УПЛ, комментарий Севидова о пожизненной дисквалификации и расклады в Первой лиге.

  • Почему Бахрейн, а не Бразилия?
  • Почему не было феерии?
  • Положительные герои этой команды
  • Главный провал матча
  • Что делает Ребров?
  • Козловский и женщины: что не так?
  • Сколько зарабатывает УПЛ? Цифры
  • УПЛ больше не будет такой, как раньше
  • Севидов рассказывает про пожизненный бан
  • Вечный вопрос: кто выйдет в УПЛ?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...