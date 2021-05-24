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Павелко: За 5 лет в Украине построено в 2,5 раза больше полей, чем за предыдущие 25 лет

Общие новости
(2 голосов)

Президент УАФ отчитался об успехах в строительстве

Павелко: За 5 лет в Украине построено в 2,5 раза больше полей, чем за предыдущие 25 лет

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко на очередном конгрессе Ассоциации рассказал о развитии футбольной инфраструктуры в Украине.

"Развитие современной футбольной инфраструктуры была одной из первых инициатив нашей команды. Мы набрали хороший темп, и еще год назад страна досрочно вышла на количество более чем 100 полноразмерных полей (вдвое больше ожидаемой цифры) и 2 тысячи полей меньших размеров. В общем это примерно в два с половиной раза больше, чем за все предыдущие 25 лет", - рассказал Андрей Павелко.

Также по словам Павелко, к сожалению, в условиях общего кризиса была потеряна высокая динамика развития и реконструкции футбольных объектов. И все же в перспективе есть предпосылки для того, чтобы задекларированная ранее цель - 2500 полей - была достигнута.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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kalan-86 (Анкара)
24.05.2021 в 17:34
Не переживай, ты хоть 1000 полей в неделю стели, все равно скажут, что вы ни хрена не делаете.
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0
0
football_soccer (Украина)
24.05.2021 в 17:27
где эти поля??!
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
24.05.2021 в 17:34
В Луцьку жодного повнометражного не побудували. Можливо є десь в селах але це точно не заслуга Павелка
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0
0
prostors (Вольногорск)
24.05.2021 в 17:26
"Павелко, к сожалению, в условиях общего кризиса была потеряна высокая динамика развития и реконструкции футбольных объектов". . Вечные отмазки начальников. Виноваты все и Ці руки нічого не крали.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 17:09
За предыдущие 25 лет в 2,5 раза приятнее было смотреть и на клубы и на сборную чем за последние 5 лет.
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+2
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
24.05.2021 в 17:15
А до чого тут іграшки олігархів до будування полів?
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+1
-1
prockop4uck (Киев)
24.05.2021 в 17:24
Он у нас туповат, не обращай внимания.
0
-1


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