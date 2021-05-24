Павелко: За 5 лет в Украине построено в 2,5 раза больше полей, чем за предыдущие 25 лет
Президент УАФ отчитался об успехах в строительстве
Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко на очередном конгрессе Ассоциации рассказал о развитии футбольной инфраструктуры в Украине.
"Развитие современной футбольной инфраструктуры была одной из первых инициатив нашей команды. Мы набрали хороший темп, и еще год назад страна досрочно вышла на количество более чем 100 полноразмерных полей (вдвое больше ожидаемой цифры) и 2 тысячи полей меньших размеров. В общем это примерно в два с половиной раза больше, чем за все предыдущие 25 лет", - рассказал Андрей Павелко.
Также по словам Павелко, к сожалению, в условиях общего кризиса была потеряна высокая динамика развития и реконструкции футбольных объектов. И все же в перспективе есть предпосылки для того, чтобы задекларированная ранее цель - 2500 полей - была достигнута.
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