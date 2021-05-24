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Ярославский: Проведение Конгресса УАФ в Харькове - стимул для того, что вложить побольше денег в Металлист

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Бизнесмен продолжает работать над возрождением клуба

Ярославский: Проведение Конгресса УАФ в Харькове - стимул для того, что вложить побольше денег в Металлист

t.me/fcmetalua

Новина українською

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский посетил конгресс УАФ в Харькове, на котором рассказал о планах по возрождению клуба.

"Я сегодня спокоен, потому что мы находимся в прекрасном отеле. Благодаря УЕФА мы построили этот отель, мы построили практически новые аэропорт, стадион, базу и академию, построена окружная дорога. Это внимание УЕФА к спорту и футболу дало большой толчок в развитии Харькова.

В финансовом плане при подготовке Харькова к Евро было вложено порядка миллиарда долларов. 700 миллионов было инвестировано государством, практически 300 миллионов – мною. Вот мы имеем ту инфраструктуру, благодаря которой Харьков сегодня на высоте, сегодня Харьков со спортом. Уверен, теперь он будет и с большим футболом.

Я очень горжусь нашим городом. Я очень счастлив и доволен, что здесь проводится конгресс, это тоже будет дополнительный толчок и стимул для того, чтобы поглубже залезть в карман, взять побольше денег и побольше вложить в любимую команду. Думаю, после 7 июня, когда отыграет сборная, мы начнем реконструкцию нашего любимого стадиона, базы и академии. Думаю, за год мы их восстановим, приведем в порядок, и они будут так же блистательно принимать нашу любимую команду "Металлист" и европейские гранды, которые будут радовать харьковчан", – сказал Ярославский.

Напомним, что Ярославский планирует возродить старый бренд и цвета "Металлиста" и сделать ребрендинг "Металла", чтобы в Первой лиге клуб уже выступал как "Металлист".

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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