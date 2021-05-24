Павелко: УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста

Президент УАФ Андрей Павелко на конгрессе организации, который проходил в Харькове, выразил поддержку в вопросе возрождения "Металлиста".

"Очень приятной и важной стала недавняя новость о начале возрождения "Металлиста". Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова.

Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживают возрождение "Металлиста". Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений", — сказал Павелко.