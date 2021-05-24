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Павелко: УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста

Общие новости
(1 голосов)

Процесс в Харькове идет при поддержке высших футбольных эшелонов власти

Павелко: УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко на конгрессе организации, который проходил в Харькове, выразил поддержку в вопросе возрождения "Металлиста".

"Очень приятной и важной стала недавняя новость о начале возрождения "Металлиста". Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова.

Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживают возрождение "Металлиста". Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений", — сказал Павелко.

Напомним, что "Металлист" может возродиться на базе ФК "Металл", который досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу. Об этом неоднократно говорил экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский.

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В статье: Андрей Павелко Металлист (Харьков) УАФ Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
24.05.2021 в 19:04
а борги?
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