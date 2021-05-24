Павелко: УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста
Процесс в Харькове идет при поддержке высших футбольных эшелонов власти
Президент УАФ Андрей Павелко на конгрессе организации, который проходил в Харькове, выразил поддержку в вопросе возрождения "Металлиста".
"Очень приятной и важной стала недавняя новость о начале возрождения "Металлиста". Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова.
Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживают возрождение "Металлиста". Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений", — сказал Павелко.
Напомним, что "Металлист" может возродиться на базе
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