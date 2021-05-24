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Павелко вручил Ярославскому медаль За заслуги

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(1 голосов)

Это высшая награда отечественного футбола

Павелко вручил Ярославскому медаль За заслуги

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский посетил очередной конгресс УАФ, который недавно проходил в Харькове.

На данном мероприятии президент УАФ Андрей Павелко вручил бизнесмену высшую награду отечественного футбола – медаль "За заслуги".

Напомним, что Ярославский занимается возрождением Металлиста. Бизнесмен планирует возродить старый бренд и цвета клуба и сделать ребрендинг "Металла", чтобы в Первой лиге клуб уже выступал как "Металлист".

Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.

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В статье: Александр Ярославский Андрей Павелко Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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Комментарии (3)
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Nelviv`yanyn (Малорос)
24.05.2021 в 21:45
За какие это заслуги? Тем, что создал мыльный пузырь и сейчас его надувает вновь за деньги харьковчан??
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Fontango (Kharkov)
24.05.2021 в 21:52
дАрагой! А ты , твою мать, какое отношение к Харьковчанам имеешь???
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 21:31
Будет круто! Но хочется побыстрее!
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