Павелко вручил Ярославскому медаль За заслуги
Это высшая награда отечественного футбола
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Экс-президент "
На данном мероприятии президент УАФ Андрей Павелко вручил бизнесмену высшую награду отечественного футбола – медаль "За заслуги".
Напомним, что Ярославский занимается возрождением Металлиста. Бизнесмен планирует возродить старый бренд и цвета клуба и сделать ребрендинг "Металла", чтобы в Первой лиге клуб уже выступал как "Металлист".
Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.
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