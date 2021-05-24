Павелко вручил Ярославскому медаль За заслуги

Экс-президент " Металлиста " Александр Ярославский посетил очередной конгресс УАФ, который недавно проходил в Харькове.

На данном мероприятии президент УАФ Андрей Павелко вручил бизнесмену высшую награду отечественного футбола – медаль "За заслуги".

Напомним, что Ярославский занимается возрождением Металлиста. Бизнесмен планирует возродить старый бренд и цвета клуба и сделать ребрендинг "Металла", чтобы в Первой лиге клуб уже выступал как "Металлист".

Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.