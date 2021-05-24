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Официально: Михайличенко получил должность первого вице-президента УАФ

Общие новости
(1 голосов)

Будет заниматься олимпийской сборной

Официально: Михайличенко получил должность первого вице-президента УАФ

uaf.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал кадровых изменениях в исполнительных органах ассоциации. В частности, глава организации сообщил о том, что должность первого вице-президента УАФ получил Алексей Михайличенко, который до недавнего момента был спортивным директором "Динамо".

"Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его.

Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас мы имеем в стране чемпионов мира и Европы по футболу, но не имеем победителей Олимпийских игр.

Я очень надеюсь на знания и опыт Алексея Михайличенко учитывая его легендарное прошлое. Среди прочего, он должен передать свой опыт игрокам сборных и усилить нашу управленческую команду.

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Также к нам присоединились Василий Орлецкий и Юрий Голик в качестве вице-президентов, а Андрей Засуха, Александр Каденко и Руслан Ротань - как члены Исполкома УАФ. Я уверен, что каждый из них сделает нашу и так мощную команду еще сильнее", - сказал Андрей Павелко.

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В статье: Алексей Михайличенко Андрей Павелко Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
24.05.2021 в 21:21
Я и моя молодая команда...))) управленцы, мля ...
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sergkir
24.05.2021 в 21:17
Хороший собрал состав) Дело в том, что ими можно рулить как хочешь! Возьми туда Леоненко, ночи спать не будешь)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 21:20
Он не пойдёт туда
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