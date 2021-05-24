112 тысяч украинских футболистов получили международный номер FIFA ID

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об использования IT-технологий в украинском футболе.

"Во времена карантина весь мир учится жить по-новому. Мы почувствовали реальную помощь новейших ИТ-технологий, приняли новую культуру онлайн-коммуникаций как в общении, так и в административной деятельности. Сегодня мы много внимания уделяем модернизации информационно-аналитической системы УАФ, и в текущем году ее интегрировано к платформе FIFA Connect", - рассказал президент ассоциации.

По его словам, сейчас уже 112 тыс. украинских футболистов получили международный уникальный номер FIFA ID, необходимый для получения средств по механизму солидарности и компенсаций за подготовку игроков.

Также Андрей Павелко проинформировал о доработке модулей регистрации и внутренних переходов в системе, создание реестра футбольных школ разных форм собственности.

"Наши специалисты проводят выездные семинары для региональных ассоциаций и футбольных школ. Подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Институт футбола УАФ и Национальный университет физического воспитания и спорта продолжают бесплатное онлайн-обучение на курсах по программе D-диплома УАФ", - рассказал Павелко.

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