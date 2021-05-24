112 тысяч украинских футболистов получили международный номер FIFA ID
Чипизация добралась и до украинского футбола
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об использования IT-технологий в украинском футболе.
"Во времена карантина весь мир учится жить по-новому. Мы почувствовали реальную помощь новейших ИТ-технологий, приняли новую культуру онлайн-коммуникаций как в общении, так и в административной деятельности. Сегодня мы много внимания уделяем модернизации информационно-аналитической системы УАФ, и в текущем году ее интегрировано к платформе FIFA Connect", - рассказал президент ассоциации.
По его словам, сейчас уже 112 тыс. украинских футболистов получили международный уникальный номер FIFA ID, необходимый для получения средств по механизму солидарности и компенсаций за подготовку игроков.
Также Андрей Павелко проинформировал о доработке модулей регистрации и внутренних переходов в системе, создание реестра футбольных школ разных форм собственности.
"Наши специалисты проводят выездные семинары для региональных ассоциаций и футбольных школ. Подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Институт футбола УАФ и Национальный университет физического воспитания и спорта продолжают бесплатное онлайн-обучение на курсах по программе D-диплома УАФ", - рассказал Павелко.
Читайте такжеПавелко вручил Ярославскому медаль За заслуги
Популярное сейчас
- Голкипер Никола Василь покинул луганскую Зарю
- Экс-тренер Кличко заявил, что Ломаченко стал олимпийским чемпионом за взятку
- Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн
- Лунин попал в шорт-лист клуба Ла Лиги
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО