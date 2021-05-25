Рамос без ЕВРО, Михайличенко в УАФ, колено лидера сборной. Главные новости за 24 мая. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Малиновский – лучший ассистент чемпионата Италии, но и это не все наши новости на сегодня. Проблемы Тарасе Степаненко с коленом, должность для экс-тренера "Динамо" в Украинской Ассоциации футбола, жесткое нестоличное решение Энрике, гражданство юного нападающего "Нюрнберга" и переезд голкипера из "Зари" в Германию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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