Министр молодежи и спорта: Мы видим, что футбол развивается в стране
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт доволен развитием футбола в стране
Фото Павла Кубанова - УАФ
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью ТК Футбол поделился своими впечатлениями от конгресса УАФ, который проходил в Харькове.
"На очень высоком уровне прошел конгресс, присутствовали все делегаты. Все было четко отработано.
И для нас, для всей Украины важен массовый спорт: чтобы развивался детский спорт, открывались школы, чтобы деньги выделялись на то, чтобы дети играли в футбол. Мы видим, что футбол развивается в стране", - сказал Гутцайт.
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Источник:ТК Футбол
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