Министр молодежи и спорта: Мы видим, что футбол развивается в стране

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью ТК Футбол поделился своими впечатлениями от конгресса УАФ, который проходил в Харькове.

"На очень высоком уровне прошел конгресс, присутствовали все делегаты. Все было четко отработано.

И для нас, для всей Украины важен массовый спорт: чтобы развивался детский спорт, открывались школы, чтобы деньги выделялись на то, чтобы дети играли в футбол. Мы видим, что футбол развивается в стране", - сказал Гутцайт.