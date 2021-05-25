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Министр молодежи и спорта: Мы видим, что футбол развивается в стране

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт доволен развитием футбола в стране

Министр молодежи и спорта: Мы видим, что футбол развивается в стране

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью ТК Футбол поделился своими впечатлениями от конгресса УАФ, который проходил в Харькове.

"На очень высоком уровне прошел конгресс, присутствовали все делегаты. Все было четко отработано.

И для нас, для всей Украины важен массовый спорт: чтобы развивался детский спорт, открывались школы, чтобы деньги выделялись на то, чтобы дети играли в футбол. Мы видим, что футбол развивается в стране", - сказал Гутцайт.

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В статье: Вадим Гутцайт УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Yurget (Чернигов)
25.05.2021 в 16:42
А что само Министерство делает для развития футбола? Что со стадионом им.Гагарина в Чернигове? Если сами не можете, то передайте его горду (предложения уже были)!!!
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