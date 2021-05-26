Новый тренер Шахтера, преемник Лева и контракт ветерана Реала. Главные новости за 25 мая. Аудио
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Читайте такжеНовый тренер Шахтера, очередная неудача Вереса, работа для Гаттузо. Главные новости за 25 мая
Итальянский наставник Роберто Де Дзерби официально возглавил донецкий "Шахтер", но и это не все наши новости на сегодня. Драматичный проигрыш "Вереса", новая работа для Дженнаро Гаттузо и Йоахима Лева, трудовой договор ветерана мадридского "Реала" и наказание от УЕФА для упрямых создателей Суперлиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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