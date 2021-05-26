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Новый тренер Шахтера, преемник Лева и контракт ветерана Реала. Главные новости за 25 мая. Аудио

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Новый тренер Шахтера, преемник Лева и контракт ветерана Реала. Главные новости за 25 мая. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНовый тренер Шахтера, очередная неудача Вереса, работа для Гаттузо. Главные новости за 25 мая

Итальянский наставник Роберто Де Дзерби официально возглавил донецкий "Шахтер", но и это не все наши новости на сегодня. Драматичный проигрыш "Вереса", новая работа для Дженнаро Гаттузо и Йоахима Лева, трудовой договор ветерана мадридского "Реала" и наказание от УЕФА для упрямых создателей Суперлиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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