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Ярославский: Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол

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Экс-президент харьковского клуба - о периоде жизни без работы в футбольной сфере

Ярославский: Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол

Новина українською

Бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский в интервью telegraf.com.ua рассказал о периоде жизни без работы в футбольной сфере.

"Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол. Я железно знал, что рано или поздно вернусь. Я всем это говорил.

Посмотрите все мои интервью на протяжении 9 лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься "Челси", "Манчестер Юнайтед", клубом с любым названием. Ни условным "Кривбассом", ни кем-либо еще.

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Я могу заниматься только харьковским "Металлистом". Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди никогда не обманывают.

Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические дивиденды, еще какие-то дивиденды.

Вся фальш видна моментально, все на футбольном поле", – сказал Ярославский.

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Напомним, что Александр Ярославский был президентом харьковского клуба с 2005 по 2012 годы. Позже владельцем стал Сергей Курченко, и в 2016-м году клуб прекратил существование.

Ранее, Ярославский заявил, что вместо "Металла", который досрочно обеспечил себе повышение в классе, в Первой лиге будет выступать возрожденный "Металлист".

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Telegraf

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 12:30
Крокодильи слезы лил.
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+1
0
sash_ok (Харьков)
26.05.2021 в 12:11
Чепуха! Почувствовал, что может отбить хоть какую-то часть вложенного бабла - продал. Недавно в интервью Цыганыку обвинил болел, что они его типа не поддержали. А теперь рассказывает, что плакал-чвякал-куякал - "двуликий анус", короче. Одно слово - обхаэсэсник. Когда на болел начал валить - тупо противен стал этот чел.
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+4
0
avatar
Американец 2000
26.05.2021 в 12:20
Такие люди подстраиваются под тех кто у власти (((( Сейчас он лёг под Терехова с Аваковым ((((( Это всё ради того чтобы легче было и свободней рубить бабло ((( А вы ходите кричите дурики - " Металлист "До одного места ему " Металлист " (((((Продал как только деньгами запахло ((((( И сейчас играет в героя (((((
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+3
0
sash_ok (Харьков)
26.05.2021 в 12:32
Вот дурики пусть и кричат.
0
0
alexfc (Киев)
26.05.2021 в 12:05
Для харкьовских фанов хорошая новость. В пердиве уже официально будет Металлист вместо Металла. А с Днепром и Карпатами все глухо на жаль.
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0
0
football_soccer (Украина)
26.05.2021 в 11:31
тут должен быть картинка-мем , где Вуди Харрельсон лежа на полу, плачет и вытирает глаза....пачками долларов ))
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+1
-1


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