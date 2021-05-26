Ярославский: Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол
Экс-президент харьковского клуба - о периоде жизни без работы в футбольной сфере
Бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский в интервью telegraf.com.ua рассказал о периоде жизни без работы в футбольной сфере.
"Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол. Я железно знал, что рано или поздно вернусь. Я всем это говорил.
Посмотрите все мои интервью на протяжении 9 лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься "Челси", "Манчестер Юнайтед", клубом с любым названием. Ни условным "Кривбассом", ни кем-либо еще.
Я могу заниматься только харьковским "Металлистом". Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди никогда не обманывают.
Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические дивиденды, еще какие-то дивиденды.
Вся фальш видна моментально, все на футбольном поле", – сказал Ярославский.
Напомним, что Александр Ярославский был президентом харьковского клуба с 2005 по 2012 годы. Позже владельцем стал Сергей Курченко, и в 2016-м году клуб прекратил существование.
Ранее, Ярославский заявил, что вместо "Металла", который досрочно обеспечил себе повышение в классе, в Первой лиге будет выступать возрожденный "Металлист".
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