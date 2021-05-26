Ярославский: Эмблема Металлиста уже наша. Долги Курченко не повлияют на будущее клуба

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, как продвигается процесс возрождения харьковского клуба.

– Долги, которые сформировались при Курченко, вас по-прежнему не интересуют и они не повлияют на будущее "Металлиста"?

– Никак не повлияют. Есть юридические тонкости. Во-первых, срок давности. Мне юристы говорили, что на наш возвращенный "Металлист" это никак не повлияет.

– После побега Курченко из Украины, со стадиона исчез Spidercam, приобретенный в свое время за 300 тысяч евро. Вам известна его судьба, будет ли новый?

– А он есть. Он на стадионе "Металлист". Говорят, валяется где-то в подвале. Так что он вернется на свое законное место.

– Эмблема "Металлиста" уже ваша?

– Да, она уже наша.

– 29 мая она будет на футболках ФК "Металл"?

– Нет, она не может быть на футболках ФК "Металл", потому что это эмблема "Металлиста". А ФК "Металл" заканчивает Вторую лигу под названием "Металл". "Металлист" уже будет в Первой лиге. Сейчас в этом просто нет смысла.

– Когда будет презентация формы, эмблемы и прочего?

– Смотрите, 29-го мы объявим о возврате "Металлиста", нашего, настоящего. Это будет объявлено прямо на стадионе. Будет еще несколько вещей объявлено, серьезных. Я бы не хотел о них говорить, чтоб тот, кто хочет их узнать – о команде, о перспективах, о деталях – пришли на матч. Я обязательно перед матчем выступлю и расскажу о планах более детально. Озвучу именно те изюминки, которые болельщики хотят услышать. О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны.