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Ярославский: Эмблема Металлиста уже наша. Долги Курченко не повлияют на будущее клуба

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(5 голосов)

В следующем сезоне будет уже не Металл, а Металлист

Ярославский: Эмблема Металлиста уже наша. Долги Курченко не повлияют на будущее клуба

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Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, как продвигается процесс возрождения харьковского клуба.

– Долги, которые сформировались при Курченко, вас по-прежнему не интересуют и они не повлияют на будущее "Металлиста"?

– Никак не повлияют. Есть юридические тонкости. Во-первых, срок давности. Мне юристы говорили, что на наш возвращенный "Металлист" это никак не повлияет.

– После побега Курченко из Украины, со стадиона исчез Spidercam, приобретенный в свое время за 300 тысяч евро. Вам известна его судьба, будет ли новый?

– А он есть. Он на стадионе "Металлист". Говорят, валяется где-то в подвале. Так что он вернется на свое законное место.

– Эмблема "Металлиста" уже ваша?

– Да, она уже наша.

– 29 мая она будет на футболках ФК "Металл"?

– Нет, она не может быть на футболках ФК "Металл", потому что это эмблема "Металлиста". А ФК "Металл" заканчивает Вторую лигу под названием "Металл". "Металлист" уже будет в Первой лиге. Сейчас в этом просто нет смысла.

– Когда будет презентация формы, эмблемы и прочего?

– Смотрите, 29-го мы объявим о возврате "Металлиста", нашего, настоящего. Это будет объявлено прямо на стадионе. Будет еще несколько вещей объявлено, серьезных. Я бы не хотел о них говорить, чтоб тот, кто хочет их узнать – о команде, о перспективах, о деталях – пришли на матч. Я обязательно перед матчем выступлю и расскажу о планах более детально. Озвучу именно те изюминки, которые болельщики хотят услышать. О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
Телеграф

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Комментарии (11)
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ukatan (Харьковская обл.)
26.05.2021 в 21:49
Долги не повлияют? Ну-ну... Когда в Лозанне будет лежать два десятка исков о возвращении долгов - посмотрим как они не повлияют. По крайней мере о еврокубках можно будет забыть - УЕФА не допускает туда клубы с неурегулированными денежными вопросами.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 21:55
Особенно когда генеральный донор УЕФА --- Россия.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.05.2021 в 22:41
Так он же на подсосе у абрамовича, поможет.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
26.05.2021 в 21:44
Осталось еще дождаться Днепр прежнего уровня и чемпионат можно будет считать полноценным.
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
26.05.2021 в 21:18
Ой чувствую что насоветуют эти юристы ему... Что потом через несколько лет вылезет всё, или ещё раньше...Но хотелось бы верить что все норм будет, но подсознание подсказывает что не может все так просто быть с долгами... Увидим короче
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
26.05.2021 в 21:43
Как я понимаю, он хочет договорняком с футболистом все решить. Он это говорил пару лет назад.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
26.05.2021 в 21:16
не легко будет М1925 --уничтожат переманят лучших игроков за хорошие бабки и не будет клуба а ребята старались --у нас всё продаёться и покупаеться только долги не отдают --кому должны прощают
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
26.05.2021 в 21:22
Ахах. Тут Ярославский говорит через 2 года в еврокубки, а ты о каких то переманиваниях игроков говоришь, которые попали в упл с 3 или какой там попытки. Кому они сдались. Клуб просто перебазируется скорее всего в другое место в Харькове и сменит название.. Так как когда будет металлист, этот клуб никому не будет нужен
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+1
-2
ulych (Запоріжжя)
26.05.2021 в 21:14
РНБУ ще не приходила? А теба! І до Суркісів, і до ахмєткі, і до Жеваго, і т.д....
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
26.05.2021 в 21:13
Есть срок давности три года. Но он к этой проблеме не относится. Нужно смотреть на официальном сайте УЕФА дату основания нового металлиста. Если 20 век то все нормально . Если будет 2018-2021 года то это опять будет подделка. К сожалению.
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0
0
noxior (днепропетровск)
26.05.2021 в 21:19
А разве есть разница? Главное в футболе Украины появится новый серьезный игрок. Скучаю по временам когда Металлист махался с Динамо в кубке уефа.
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+3
0


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