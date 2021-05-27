Лига Эмери, уход Зидана из Реала, Конте – из Интера, Верес в УПЛ. Главные новости за 26 мая. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Унаи Эмери, видимо, оформил лицензию на выигрыш второго по значимости клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Шок для болельщиков миланского "Интера", ожидаемое решение Зинедина Зидана, выход "Вереса" в Высший украинский дивизион, неудача молодежки, переезд хавбека "Ливерпуля" в Каталонию и решение УЕФА по поводу правила выездного гола. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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