Стало известно, при каком условии Маркевич может остаться в УАФ

Соглашение главы комитета национальных сборных Мирона Маркевича с УАФ заканчивается в июле. По информации источника, предложат ли ему пролонгировать соглашение, во многом будет зависеть от того, как национальная сборная Украины по футболу выступит в финальной части чемпионата Европы.

В последнем Уставе УАФ указано, что контракт не может быть продлен со специалистом, которому уже исполнилось 70 лет. Впрочем, прорабатывается вариант, при котором опытный специалист может остаться на своем посту и после Евро.

Напомним, что Mирон Mаркевич возглавляет Комитет сборных УАФ с июля 2016 года, а до этого тренировал "Карпаты", "Металлист", "Днепр".