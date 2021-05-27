Проект Минцифры и FAVBET стал лучшей практикой взаимодействия бизнеса с государством

Проект Минцифры и FAVBET «Цифровизация библиотек», в рамках которого будет передано 5000 компьютеров библиотекам по всей стране, победил на ежегодном Антикризисном PR марафоне в номинации «B2G. Лучшие практики взаимодействия бизнеса с государством».

В рамках национального проекта по цифровой грамотности Дия.Цифрова образование 5000 компьютеров будет передано для цифровизации сельских библиотек по всей Украине. Цель - превратить библиотеки в современные хабы цифрового образования и дать каждому человеку возможность бесплатно овладеть цифровыми навыками.

Какую проблему решает проект?

В Украине более 15 000 публичных библиотек, большинство из которых - сельские библиотеки и библиотеки ОТГ. Лишь около 30% из них компьютеризированные и имеют подключение к сети интернет.

Доступ к бесплатному пользованию компьютерной техникой в ​​библиотеках сократит цифровой разрыв. Наличие техники в библиотеках позволит им идти в ногу со временем, оцифровывать архивные фонды и быть актуальными для посетителей.

Партнеры проекта

Favorit Foundation является благотворительным фондом - партнером проекта. Проект реализуется при поддержке Офиса Президента и Украинской библиотечной ассоциации.

Ход выполнения проекта

Сейчас 6 областей уже получили более 2000 компьютеров, которые предоставляет благотворительный фонд «FAVORIT FOUNDATION». Бюджетные средства на эту инициативу не расходуются.

Завершение проекта станет реальным шагом к масштабному преобразования библиотек по всей стране в современные хабы цифрового образования, где обучение происходит в течение жизни (подход life long learning).