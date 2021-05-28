Черноморец в УПЛ, Коваленко и Коноплянка пропустят Евро, Юве вернет Аллегри. Главные новости за 27 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 мая

Еще две потери сборной Украины перед Евро-2020

Помимо Виталия Буяльского, на Евро-2020 не смогут сыграть игроки сборной Украины Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка. У Коваленко частичный разрыв задней поверхности бедра . Он сможет приступить к тренировкам лишь с 15 июня. Копоплянка был в расширенном списке Шевченко, но в итоге выпадет из него из-за мышечного повреждения .

"Черноморец" за два тура до финиша Первой лиги оформил путевку в УПЛ. Вчера одесский клуб переиграл “Металлист 1925” и гарантировал себе место в первой тройке. “Черноморец” вылетел из Премьер-лиги в 2018 году. Помимо него, в УПЛ также вышел “Верес”. Третью путевку между собой разыграют "Металлист 1925", "Агробизнес", "Николаев" и "Волынь".

Третьего июня в Днепре состоится Исполком УАФ, на котором будут утверждены результатов работы аттестационной комиссии. По информации meta-ratings, "Олимпик", скорее всего, не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе. Место “Олимпика” в УПЛ готов занять “Минай”.

“Ювентус” отправит в отставку Андреа Пирло и назначит вместо него Массимилиано Аллегри. Аллегри работал в “Юве” с 2014 по 2019-й год, выиграл пять чемпионских титулов и дважды был в финале ЛЧ. После его отставки по сезону в туринском клубе отработали Маурицио Сарри и Андреа Пирло. Аллегри получит контракт на четыре сезона и зарплату в 9 млн евро в год. Нашел нового тренера и “Интер”. Чемпиона Италии возглавит экс-тренер “Лацио” Симоне Индзаги.

УЕФА рассмотрит идею реформы решающих стадии Лиги чемпионов: полуфиналы и финал турнира будут состоять из одного матча и проходить за одну неделю в одном городе. Сами матчи будут дополнены разнообразными развлекательными мероприятиями – концертами, играми с участием легендарных футболистов. Решение по новому формату будет принято в декабре.

Лионель Месси отправился в Аргентину с предложением нового контракта от “Барселоны”, информирует AS. Жоан Лапорта предложил Месси контракт на десять лет – два игровых года и восемь в качестве посла клуба. Месси придется пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы остаться в каталонском клубе. Также по информации испанских СМИ, Лапорта мечтает вернуть в “Барселону” Пепа Гвардиолу.

Пресс-служба мадридского "Реала" официально сообщила о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера. Отмечается, что данное решение французский специалист принял по собственной инициативе. Вернувшись в Мадрид в 2019-м году после небольшого перерыва, 48-летний тренер выиграл по разу Ла Лигу и Суперкубок Испании. Претендентами на должность главного тренера “Реала” называются Антонио Конте и Маурисио Почеттино.

Канадский клуб MLS "Ванкувер Уайткэпс" заинтересовался бразильским хавбеком “Шахтера” Аланом Патриком. “Ванкувер” готов арендовать Патрика на полтора года и полностью выплачивать ему зарплату на период аренды. Канадцы ждут ответа "горняков", поскольку трансферное окно в МЛС закрывается первого июня.