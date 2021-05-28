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Травмы Коваленко и Коноплянки, уход Зидана и камбэк Аллегри. Главные новости за 27 мая. Аудио

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Травмы Коваленко и Коноплянки, уход Зидана и камбэк Аллегри. Главные новости за 27 мая. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Травмы двух полузащитников сборной Украины не позволят им поехать на ЕВРО, но и это не все наши новости на сегодня. Промоушн "Черноморца", аттестат "Олимпика", потенциальное увольнение Андреа Пирло, реформа от УЕФА, контракт Лионеля Месси, отставка Зинедина Зидана и интерес клуба MLS к хавбеку донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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