Травмы Коваленко и Коноплянки, уход Зидана и камбэк Аллегри. Главные новости за 27 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Травмы двух полузащитников сборной Украины не позволят им поехать на ЕВРО, но и это не все наши новости на сегодня. Промоушн "Черноморца", аттестат "Олимпика", потенциальное увольнение Андреа Пирло, реформа от УЕФА, контракт Лионеля Месси, отставка Зинедина Зидана и интерес клуба MLS к хавбеку донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.