УАФ делится с министерством молодежи и спорта опытом борьбы с договорными матчами

27 мая состоялось второе заседание рабочей группы по разработке концепции и внедрение национальной платформы против манипулирования спортивными соревнованиями. Данная платформа предусмотрена к созданию Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, ратифицированной Украиной.

Участие в заседании приняли члены рабочей группы, в состав которой входят представители УАФ, а также Министерства молодежи и спорта Украины, Национальной полиции Украины, Украинского бюро Интерпола, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национального олимпийского комитета.

Во время заседания были обсуждены вопросы стратегии развития Национальной платформы и варианты формализации ее деятельности, а также предложения о мерах по усилению взаимодействия между государственными органами, спортивными организациями, частным сектором с целью обеспечения эффективного выполнения положений Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.