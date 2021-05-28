УАФ делится с министерством молодежи и спорта опытом борьбы с договорными матчами
Прошло уже второе заседание рабочей группы
uaf.ua
27 мая состоялось второе заседание рабочей группы по разработке концепции и внедрение национальной платформы против манипулирования спортивными соревнованиями. Данная платформа предусмотрена к созданию Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, ратифицированной Украиной.
Участие в заседании приняли члены рабочей группы, в состав которой входят представители УАФ, а также Министерства молодежи и спорта Украины, Национальной полиции Украины, Украинского бюро Интерпола, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национального олимпийского комитета.
Во время заседания были обсуждены вопросы стратегии развития Национальной платформы и варианты формализации ее деятельности, а также предложения о мерах по усилению взаимодействия между государственными органами, спортивными организациями, частным сектором с целью обеспечения эффективного выполнения положений Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.
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