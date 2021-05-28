Полиция Киева задержала Вячеслава Шевчука на Porsche с признаками алкогольного опьянения - ВИДЕО
Толкал патрульных и кричал
instagram.com/dtp.ua
В пятницу вечером (28 мая) в самом центре Киева, на бульваре Леси Украинки патрульная полиция остановила Porsche 911, за рулем которого находился экс- защитник "
У экс-футболиста были признаки алкогольного опьянения, однако тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же возмущался и начал толкать патрульных.
Полицейские надели на него наручники и задержали.
У футболиста, к слову, есть своя версия случившегося - его якобы "слили" друзья из "Шахтера".
Вероятно, Шевчук следовал с НСК "Олимпийский", где сегодня состоялась презентация фотокниги к 85-летию "Шахтера" и премьерный показ документального фильма "Донецк и его команда".
Напомним, что во время мероприятия
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