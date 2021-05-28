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Полиция Киева задержала Вячеслава Шевчука на Porsche с признаками алкогольного опьянения - ВИДЕО

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(3 голосов)

Толкал патрульных и кричал

Полиция Киева задержала Вячеслава Шевчука на Porsche с признаками алкогольного опьянения - ВИДЕО

instagram.com/dtp.ua

Новина українською

В пятницу вечером (28 мая) в самом центре Киева, на бульваре Леси Украинки патрульная полиция остановила Porsche 911, за рулем которого находился экс- защитник "Шахтера" и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук, сообщает dtp.ua.

У экс-футболиста были признаки алкогольного опьянения, однако тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же возмущался и начал толкать патрульных.

Полицейские надели на него наручники и задержали.

У футболиста, к слову, есть своя версия случившегося - его якобы "слили" друзья из "Шахтера".

Вероятно, Шевчук следовал с НСК "Олимпийский", где сегодня состоялась презентация фотокниги к 85-летию "Шахтера" и премьерный показ документального фильма "Донецк и его команда".

Напомним, что во время мероприятия Шевчук раскритиковал журналиста Игоря Цыганыка.

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В статье: Вячеслав Шевчук
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Комментарии (19)
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Yurgensal (Северодонецк)
29.05.2021 в 00:45
Фубля, быдло:((
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0
0
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K-Spirit (Киев)
29.05.2021 в 00:36
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+1
0
avatar
K-Spirit (Киев)
29.05.2021 в 00:36
Так друзья из Шахтера слили или налили? Или и то и другое?
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 00:27
Это тот Шевчук который буквально только что сказал, что Циганык не разбирается в футболе ?
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+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.05.2021 в 00:27
Мнда..... некрасиво как-то......
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+2
-1
Shtaket (Poltava)
29.05.2021 в 00:25
Стыдоба , какой пример подаёт молодым футболистам , а еще спортсмен и експерт на тв . Выпить - то можно конечно , это дело каждого , но садится за руль ... Думаю карьера горе експерта окончена !
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+3
0
football_soccer (Украина)
29.05.2021 в 00:25
наивно ожидать многого от человека, работающего "экспертом на футболах".Люди пропащей совести и морали.Хорошо, хоть не покалечил и не убил никого в этот раз
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
29.05.2021 в 00:23
А Алиева и Милевского как критиковал
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
29.05.2021 в 00:22
Козлина
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
29.05.2021 в 00:08
Ну если сам признает что слили. Значит бухал
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+3
0
Shtaket (Poltava)
29.05.2021 в 00:27
По его поведению видно что он бухой и прилично бухой .
Ответить
+3
0
Камонплей
28.05.2021 в 23:58
потрібен кліп з нагрудних камер) передчуваю друге "таня звані рінату!"
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+4
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
28.05.2021 в 23:56
Версия, что "слили" друзья из "Шахтера" не такая уж и невероятная. На «Футболах» в последнее время часто критиковал Шахтёр и хвалил Динамо.
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+1
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
29.05.2021 в 00:11
А «Великий Футбол» в воскресенье будет?
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+2
0
Ramses-ua (Запорожье)
28.05.2021 в 23:50
Предвкушаю стёб Циганыка в ответочку.Бухать и за руль это плохо,Вечеслав.Интересно чем дело кончится )Хотя....
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+4
0
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Wreck (Киев)
28.05.2021 в 23:48
Конец карьере экс-перда футбола. Будет экс-пердом по писянью
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+7
0
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ДВ (Одесса)
28.05.2021 в 23:48
Пора Звонить Ринату !
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+6
-2
khatskevich_bog (Киев)
28.05.2021 в 23:43
«Ну, дай пописять»
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+4
-1
Ol-g (Одесса)
28.05.2021 в 23:41
Ну, если я чего решил, то выпьюобязательно (с)
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+5
0


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