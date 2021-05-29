Украинская молодежка проиграла, Аллегри вернулся в Юве, Алаба перешел в Реал. Главные новости за 28 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 28 мая.

Команда Руслана Ротаня завершила турнир памяти Валерия Лобановского с нулем в графе побед. В пятницу украинская молодежка встретилась с одногодками из Узбекистана, проиграв со счетом 0:2. Соперник по голу забил в каждом из таймов, а матч заканчивал в меньшинстве. Это не особо помогло "сине-желтым", так как они ни разу не ударили даже в створ. Украина заняла последнее место на турнире Лобановского, ни разу не забив за два матча. Золото соревнований завоевала команда Узбекистана.

УАФ официально подтвердила информацию, которую СМИ распространяли еще в четверге. Полузащитник Виктор Коваленко и вингер Евгений Коноплянка пропустят чемпионат Европы. Что символично, у обоих игроков одинаковые повреждения - надрыв задней поверхности бедра. Остальные сборники уже собрались в Харькове и начали завершающий этап подготовки у турниру.

В пятницу UA-Футбол из собственных источников стало известно, что итальянец Лучано Лучи останется куратором украинского судейского корпуса. Контракт с ним был продлен еще на один год. Ранее было немало слухов, что итальянец таки покинет свой пост, однако в ближайшее время этого не предвидится. Должность главы судейского комитета он занимает с 2015-го года.

Экс-чемпион Италии "Ювентус" решил вернуться к настройкам двухлетней давности. "Старую синьору" снова возглавил Массимилиано Аллегри, покинувший коллектив еще летом 2019-го. Андреа Пирло, с которым "Юве" в прошлой кампании стал четвертым и выиграл кубок, освободил свой пост. На новом/старом месте Аллегри будет получать порядка девяти миллионов, а контракт с ним был подписан до 2025-го года.

Йоонас Тамм - первый летний новичок полтавской "Ворсклы". Об этом пресс-служба клуб сообщила в пятницу. Срок действия контракта с игроком неизвестен, однако полтавчанам он достался бесплатно. Прошлый сезон эстонец провел в составе "Десны", с которой летом у него закончилась сделка. Отметим, что в прошлом кампаний Тамм отыграл 23 матча и забил один гол.

Несмотря на все слухи, донецкий "Олимпик" и черниговская "Десна" сыграют в следующем сезоне УПЛ. Не так давно была информация, что именно эти команды могут не получить аттестат на следующий сезон, однако сегодня им дали добро. Более того, по сообщениям СМИ, такое же разрешение получил и "Ингулец". В следующем сезоне УПЛ сыграют 16 команд. Вместо вылетевшего "Миная" войдут три команды из Первого дивизиона. Сейчас известны названия двух - "Верес" и "Черноморец".

Один из главных трансферов лета в европейском футболе состоялся. Австриец Давид Алаба официально был представлен в качестве первого летнего новичка мадридского "Реала". 28-летний защитник решил покинуть "Баварию" летом, не продлив контракт с мюнхенцами. Бесплатно доставшись "сливочным", Алаба сумел получить неплохой контракт на пять лет. Его зарплата составит порядка 12 миллионов евро за сезон. В составе "Баварии" Давид завоевал 27 трофеев.