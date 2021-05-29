Миколенко празднует 22-й День рождения
Поздравляем!
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Защитник киевского "Динамо" и Национальной сборной Украины Виталий Миколенко празднует свой 22-й День рождения.
Его он уже не впервые проведет в лагере сборной Украины. Напомним, что дебютировал Виталий за "сине-желтых" еще в ноябре 2018 года, с тех пор проведя 14 матчей, в которых записал в свой актив один ассист.
Первую встречу в составе киевского "Динамо" он сыграл еще в августе 2017 года, выйдя в стартовом составе матча УПЛ против "Стали". Миколенко уже успел записать в свой актив семь голов и 17 ассистов за 111 поединков на клубном уровне.
Вместе с “бело-синими” он завоевал все три возможных украинские трофеи: чемпионство Украины, Кубок и Суперкубок страны.
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