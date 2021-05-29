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Миколенко празднует 22-й День рождения

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(1 голосов)

Поздравляем!

Миколенко празднует 22-й День рождения

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и Национальной сборной Украины Виталий Миколенко празднует свой 22-й День рождения.

Его он уже не впервые проведет в лагере сборной Украины. Напомним, что дебютировал Виталий за "сине-желтых" еще в ноябре 2018 года, с тех пор проведя 14 матчей, в которых записал в свой актив один ассист.

Первую встречу в составе киевского "Динамо" он сыграл еще в августе 2017 года, выйдя в стартовом составе матча УПЛ против "Стали". Миколенко уже успел записать в свой актив семь голов и 17 ассистов за 111 поединков на клубном уровне.

Вместе с “бело-синими” он завоевал все три возможных украинские трофеи: чемпионство Украины, Кубок и Суперкубок страны.

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В статье: Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
29.05.2021 в 11:09
Присоединяюсь к поздравлениям, необыкновенно интересный парнишка. Здоровья и удачи ... рискну предположить, что на ближайшем ЧЕ, во всех матчах, каковые нам будет суждено провести, это будет один из главных претендентов на "Лев матча" (или как там эта дурня называется). Ото ж, доброй охоты ... )
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.05.2021 в 09:43
Вітаю! Здоровя та успіхів!
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