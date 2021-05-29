  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сборная ветеранов: Знаем Шевчука как человека, не склонного к употреблению спиртных напитков
В тренде

Сборная ветеранов: Знаем Шевчука как человека, не склонного к употреблению спиртных напитков

Общие новости
(1 голосов)

Команда ветеранов поддержала Вячеслава

Сборная ветеранов: Знаем Шевчука как человека, не склонного к употреблению спиртных напитков

Новина українською

Национальная сборная Украины среди ветеранов поддержала экс-защитника донецкого "Шахтера" Вячеслава Шевчука.

"СЛАВА, ДРУЗЬЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ!

Приключение, которое случилась со Вячеславом Шевчуком в центре Киева в пятницу вечером, заставило нас еще раз задуматься о безопасности движения и неукоснительном соблюдении всех правил поведения за рулем.

Мы, Национальная сборная Украины среди ветеранов, призываем прежде всего всесторонне и беспристрастно разобраться во всех деталях происшествия, а уже после этого делать соответствующие выводы. Это касается и представителей СМИ, ища "жареное" и не имея на руках никаких официальных фактов, уже успели обвинить Шевчука во всех возможных грехах.

Еще раз призываем общественность, болельщиков не делать преждевременных выводов и пользоваться только проверенной информацией. Говорим это, потому что знаем Вячеслава как крайне порядочного и дисциплинированную человека, ответственного за свои действия и поступки, не склонного к употреблению спиртных напитков.

Хотим выразить Вячеславу поддержку и напомнить, что он всегда может рассчитывать на своих друзей с Национальной сборной ветеранов", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 28-го мая Шевчук попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук сборная Украины среди ветеранов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ramses-ua (Запорожье)
29.05.2021 в 20:24
Той випадок коли вибачення Шевчука виглядаэ краще ніж слова друзів
Ответить
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
29.05.2021 в 20:21
В чому ви його знаєте, в чому ж його обвинуватили? Те що кричав у п"яному угарі посеред Києва чи те що національна спілка ветеранів футболу уже не добачає? А якби позбивав людей, що б тоді ви пищали? Я думає поліція розбереться і штраф, який положений п"яницям за кермом, конфіскація і т.д.
Ответить
0
0
velbag (Полтава)
29.05.2021 в 19:44
так я теж не схильний. але десь раз в рік-півтора.....при тому я навіть вбацаний не лізу за кермо
Ответить
+2
0
football_soccer (Украина)
29.05.2021 в 19:31
какой-то театр абсурда. Человека со всех дыр вылазят поддерживать, как будто, он был на в шаге от завоевания золотой олимпийской медали или на пороге научного открытия, а у него случилось что-то непридвиденное и пол жизни пошло под откос?? Альо. ЭТО ТЕЛО было набуханое в хлам на своей мажористой машине ехало, подвергая риску жизни ни в чем невинных людей. А эти... создания, еще и сострадания ему проявляют. Бедный, несчастный, небось насильно в горло вливали, вот изверги. надо еще 50 человек что бы вылезло с оправданиями этого журчащего алконавта
Ответить
+2
0
andrewzheludkov (Черновцы)
29.05.2021 в 19:28
«Попасть в приключение» в центре Киева это познакомится с девчонками из Канады или принять участие в пранке.А то что было - это бухой убийца за рулем.Никак не приключение.
Ответить
+3
0
kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 19:23
Вы вообще, перед тем как писюльку вашу садиться калякать, видео смотрели с места задержания? Что вы мелете, нет никаких доказательств. Шевчук уже другое видео записал и признался во всем, попросив прощение. Ваш мотив защитить вашего товарища понятен. Но не пишите ахинею.
Ответить
+4
0
Хиденг (Днепр)
29.05.2021 в 19:19
Дык потому так и развезло, а в ситуацию попал, потому что друзей как раз рядом и не было! Задумайся, Слава, с кем выпивал.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...