Сборная ветеранов: Знаем Шевчука как человека, не склонного к употреблению спиртных напитков

Национальная сборная Украины среди ветеранов поддержала экс-защитника донецкого "Шахтера" Вячеслава Шевчука.

"СЛАВА, ДРУЗЬЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ!

Приключение, которое случилась со Вячеславом Шевчуком в центре Киева в пятницу вечером, заставило нас еще раз задуматься о безопасности движения и неукоснительном соблюдении всех правил поведения за рулем.

Мы, Национальная сборная Украины среди ветеранов, призываем прежде всего всесторонне и беспристрастно разобраться во всех деталях происшествия, а уже после этого делать соответствующие выводы. Это касается и представителей СМИ, ища "жареное" и не имея на руках никаких официальных фактов, уже успели обвинить Шевчука во всех возможных грехах.

Еще раз призываем общественность, болельщиков не делать преждевременных выводов и пользоваться только проверенной информацией. Говорим это, потому что знаем Вячеслава как крайне порядочного и дисциплинированную человека, ответственного за свои действия и поступки, не склонного к употреблению спиртных напитков.

Хотим выразить Вячеславу поддержку и напомнить, что он всегда может рассчитывать на своих друзей с Национальной сборной ветеранов", - говорится в заявлении.