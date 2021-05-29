Сборная ветеранов: Знаем Шевчука как человека, не склонного к употреблению спиртных напитков
Команда ветеранов поддержала Вячеслава
Национальная сборная Украины среди ветеранов поддержала экс-защитника донецкого "Шахтера" Вячеслава Шевчука.
"СЛАВА, ДРУЗЬЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ!
Приключение, которое случилась со Вячеславом Шевчуком в центре Киева в пятницу вечером, заставило нас еще раз задуматься о безопасности движения и неукоснительном соблюдении всех правил поведения за рулем.
Мы, Национальная сборная Украины среди ветеранов, призываем прежде всего всесторонне и беспристрастно разобраться во всех деталях происшествия, а уже после этого делать соответствующие выводы. Это касается и представителей СМИ, ища "жареное" и не имея на руках никаких официальных фактов, уже успели обвинить Шевчука во всех возможных грехах.
Еще раз призываем общественность, болельщиков не делать преждевременных выводов и пользоваться только проверенной информацией. Говорим это, потому что знаем Вячеслава как крайне порядочного и дисциплинированную человека, ответственного за свои действия и поступки, не склонного к употреблению спиртных напитков.
Хотим выразить Вячеславу поддержку и напомнить, что он всегда может рассчитывать на своих друзей с Национальной сборной ветеранов", - говорится в заявлении.
Напомним, вчера, 28-го мая Шевчук попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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