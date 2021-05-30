Финал Лиги Чемпионов, разгром от Металла, извинения Шевчука. Главные новости за 29 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 29 мая

"Манчестер Сити" считался фаворитом решающего матча Лиги Чемпионов, но Хосеп Гвардиола решил сыграть с аристократами без разрушителя в центре поля. Как следствие, в первом тайме "Челси" был острее соперника и в конце концов воплотил свое преимущество в забитый гол - Кай Хавертц воспользовался пасом Маунта. После перерыва горожане много держали мяч, потеряли де Брюйне из-за травмы, перешли на игру с двумя форвардами, но так и не смогли ответить своим голом. 0:1 - Тухель со второй попытки взял Кубок чемпионов, Хосеп Гвардиола проиграл свой первый финал. Как и Александр Зинченко, который отыграл весь матч на позиции левого защитника.

Харьков неделю жил этим матчем - интерес к игре лидеров группы Б второй лиги подогревало анонсированное выступление Александра Ярославского, который должен был объявить о возрождении харьковского "Металлиста". Бизнесмен выступил и заявил, что цель клуба - выход в УПЛ и еврокубков, к команде присоединятся сильные игроки - пара бразильцев, защитник (говорят, Евгений Селин) и сильный форвард. Правда, смены названия "Металл" на "Металлист" пока не произошло. Сама же игра завершилась убедительной победой харьковчан со счетом 3: 0. Команда Кучера, как известно, давно гарантировала себе место в Первой лиге, как и "Кривбасс", но еще сыграет за золото Второй лиги с победителем группы А. Там лидирует хмельницкое "Подолье", которое в субботу победило "Карпаты" Галич 1:2, но в воскресенье на первое место может выйти "Ужгород", если обыграет "Дунаевцы".

Бывший капитан донецкого "Шахтера" и сборной Украины испортил свою репутацию, когда в пятницу был остановлен полицией, находясь за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Да еще и в Сеть попало видео задержания экс-футболиста. В субботу Шевчук нашел в себе силы записать обращение, в котором заявил, что его поступку нет оправданий. Вячеслав призвал не повторять его ошибок и подчеркнул, что не имеет больше морального права быть экспертом канала "Футбол". Правда, реакции самого канала о том, будет ли уволен Вячеслав, не было.

После завершения чемпионата неаполитанский клуб, занявший пятое место, попрощался с Дженнаро Гаттузо. Следующим тренером "Наполи" будет Лучано Спалетти. Об этом объявил президент адзурры Аурелио де Лаурентис. 62-летний Спалетти два года был без работы после ухода из "Интера" в 2019-м. Также он тренировал "Рому", "Удинезе", "Сампдории" и другие клубы.

Известный нидерландский тренер, который сделал себе имя в "Аяксе", а затем работал с дортмундской "Боруссией" и "Байером", подписал контракт с "Лионом". С леверкузенским клубом он попрощался еще в марте из-за плохих результатов в Бундеслиге. "Лион", напомним, прошлый сезон завершил на четвертом месте.

В финале плей-офф Чемпионшипа за третью путевку в Премьер-лигу сошлись "Суонси" и "Брентфорд". Фактически, судьбу матча, проходившего на Уэмбли, было решено в первые 20 минут, когда "Брентфорд" забил дважды. "Суонси" вернуть интригу не удалось. "Брентфорд" впервые в своей истории сыграет в АПЛ. Также, напомним, путевку в элиту заняв первое и второе место получили "Норвич" и "Уотфорд".