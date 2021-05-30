Челси - Манчестер Сити, зашквар Шевчука, что не так с Ротанем | ТаТоТаке №230
Шоу сразу после финала ЛЧ
Скриншот ТаТоТаке
Михаил Спиваковский и приглашенный эксперт обсуждают сенсационную победу "Челси" в финале ЛЧ и феномен Томаса Тухеля.
Кроме того, реагируют на самые горячие темы последних дней - алкогольный трип Вячеслава Шевчука, очередной провал молодежной сборной Руслана Ротаня, молдавские успехи Юрия Вернидуба, перспективы потенциального новичка "Шахтера" из "Бенфики", а также свежий конфликт харьковских болельщиков с Андреем Сенькивым.
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