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Челси - Манчестер Сити, зашквар Шевчука, что не так с Ротанем | ТаТоТаке №230

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Шоу сразу после финала ЛЧ

Челси - Манчестер Сити, зашквар Шевчука, что не так с Ротанем | ТаТоТаке №230

Скриншот ТаТоТаке

Новина українською

Михаил Спиваковский и приглашенный эксперт обсуждают сенсационную победу "Челси" в финале ЛЧ и феномен Томаса Тухеля.

Кроме того, реагируют на самые горячие темы последних дней - алкогольный трип Вячеслава Шевчука, очередной провал молодежной сборной Руслана Ротаня, молдавские успехи Юрия Вернидуба, перспективы потенциального новичка "Шахтера" из "Бенфики", а также свежий конфликт харьковских болельщиков с Андреем Сенькивым.

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