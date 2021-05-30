  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Цитаишвили получил гражданство Грузии. Фото в форме сборной
В тренде

Цитаишвили получил гражданство Грузии. Фото в форме сборной

Общие новости
(1 голосов)

20-летний Гио - гражданин Грузии

Цитаишвили получил гражданство Грузии. Фото в форме сборной

Федерация Футбола Грузии

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили получил гражданство Грузии. Об этом сообщает официальный сайт грузинской Федерации Футбола.

Организация опубликовала несколько фото, где молодой игрок примерял футболку сборной Грузии.

Напомним, Цитаишвили выступал в молодежных сборных Украины разных возрастных категорий, а в составе команды U-20 под руководством Петракова стал чемпионам мира.

Ранее в СМИ была информация, что 20-летний Георгий принял решение выступать за национальную команду Грузии - это было желание покойного дедушки футболиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Грузии Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
YANKEE (Boston)
31.05.2021 в 00:26
Конечно же это его выбор. Но только потом что бы в нашу сборную не возвращался. Можно не играть за сборную 4 года, а потом смело начать выступать за другую сборную.
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 23:49
Сборной Украины он откровенно говоря не нужен, не тянет, пусть за грузинов играет. Вопрос в другом, а что с украинским паспортом? Если не сдал, то нарушает наше законодательство!
Ответить
+1
0
Зритель (Харьков)
31.05.2021 в 00:22
Таких "нарушающих законодательство" миллионы. Правда - о них не пишут на ua-football.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
30.05.2021 в 23:42
Это его выбор! Нужно было заиграть его в прошлой лиге наций и все было бы хорошо
Ответить
0
-2
тутти-10 (Сумська область)
31.05.2021 в 00:05
Для чого? Щоб людина картала себе все життя? Якщо це було бажання дідуся, то пацан виконає його. Треба тільки побажати успіху. Але тільки не проти нашої збірної
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...