Цитаишвили получил гражданство Грузии. Фото в форме сборной

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили получил гражданство Грузии. Об этом сообщает официальный сайт грузинской Федерации Футбола.

Организация опубликовала несколько фото, где молодой игрок примерял футболку сборной Грузии.

Напомним, Цитаишвили выступал в молодежных сборных Украины разных возрастных категорий, а в составе команды U-20 под руководством Петракова стал чемпионам мира.

Ранее в СМИ была информация, что 20-летний Георгий принял решение выступать за национальную команду Грузии - это было желание покойного дедушки футболиста.