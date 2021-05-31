Защитник Динамо в Челси? Интрига в Первой лиге, борьба во Второй. Главные новости за 30 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Результаты поединков в Первой и Второй лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Паспорт футболиста киевского "Динамо", интерес донецкого "Шахтера" и даже лично Роберто Де Дзерби к защитнику турецкого "Галатасарая", а также помощь Андрея Николаевича Шевченко в рамках потенциального переезда игрока киевского "Динамо" в Лондон. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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