"Я всегда хотел играть за сборную Грузии". Цитаишвили - о смене гражданства

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о решении взять гражданство Грузии.

"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды", - прокомментировал Цитаишвили.