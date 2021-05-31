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"Я всегда хотел играть за сборную Грузии". Цитаишвили - о смене гражданства

Общие новости
(2 голосов)

В 2019 году игрок стал чемпионом мира в составе молодежки сборной Украины

"Я всегда хотел играть за сборную Грузии". Цитаишвили - о смене гражданства

Фото: nakrebi.ge

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о решении взять гражданство Грузии.

"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды", - прокомментировал Цитаишвили.

Напомним, что 20-летний Цитаишвили в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира в 2019 году. Вторую половину сезона футболист провел в аренде в "Ворскле". Права на игрока принадлежат киевскому "Динамо".

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В статье: Грузия Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (6)
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wago27
31.05.2021 в 10:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Dardolis (Первомайск)
31.05.2021 в 10:32
Ну мечтал это вряд ли, но оценка своих способностей у него пришла в реальное положение...Убрал звезду (слишком долго думал, что готов быть лидером, но не тянул ничего), теперь может и улучшить свои способности. В ДК не тянул, теперь с паспортом легионера уже тем более не потянет, но зато получит международный опыт. В любом случае, удачи.
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СашаXM (Хмельницкий)
31.05.2021 в 10:28
ну так наши уже какого игрока вот так профукивают, а парень ждал ....
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 10:23
Иди играй)))
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MaximSK (Киев)
31.05.2021 в 09:40
Если всегда хотел, зачем выступал в молодежной сборной Украине?
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football_soccer (Украина)
31.05.2021 в 11:01
использовал нашу молодежку, как трамплин. Грузинским сборным то не светит участие в ЧМ.
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