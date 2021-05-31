"Я всегда хотел играть за сборную Грузии". Цитаишвили - о смене гражданства
В 2019 году игрок стал чемпионом мира в составе молодежки сборной Украины
Фото: nakrebi.ge
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о решении взять гражданство Грузии.
"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.
Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды", - прокомментировал Цитаишвили.
Напомним, что 20-летний Цитаишвили в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира в 2019 году. Вторую половину сезона футболист провел в аренде в "Ворскле". Права на игрока принадлежат киевскому "Динамо".
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