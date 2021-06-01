Контракт Пятова, заявление по Малиновскому, звездный новичок Барсы. Главные новости за 31 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 31 мая

Летом у голкипера донецкого клуба заканчивался контракт. "Шахтер" сделал предложение по новому соглашению, но Андрей не спешил его принимать, учитывая утраченный статус первого номера. Дошло до того, что даже Андрей Палкин в интервью "подгонял" вратаря, чтобы тот наконец решил свое будущее. Наконец в понедельник "Шахтер" объявил, что стороны пришли к соглашению - Андрей Пятов поставил подпись под новым трудовым договором, рассчитанным до 2023-го года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ заявил, что в дальнейшем он хотел бы тренировать "Милан" - "клуб его сердца". Впрочем, Шевченко подчеркнул, что сейчас он сосредоточен на сборной: "Мы сделали хороший проект и теперь ждем от него результатов". Добавим, что сегодня ожидается, что Андрей Шевченко объявит окончательный состав, который отправится на Евро-2020.

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси решительно отказался отпускать Руслана Малиновского. По его словам, клуб сохранит главный атакующий актив своей команды, к которому он отнес украинца, Муриэля и Сапату. Также Перкасси отрицает возможность прекращения сотрудничества с Джан-Пьеро Гасперини, у которого еще три года контракта. Такое заявление Перкасси сделал в ответ на слухи о том, что Малиновским интересуется "Интер", СМИ также отправляли тренера в "Ювентус".

Киевская "Оболонь" и ровенский "Верес" сыграли перенесенный матч еще первого тура. Лидер чемпионата наконец прервал свою неудачную серию, в которой он получил одно очко в трех матчах. Голы Пасича и Солдата позволили "Вересу" победить 0:2. Ровенская команда за два тура до окончания чемпионата оторвалась от "Черноморца" на четыре очка. Уже в следующем туре "Верес" может официально стать чемпионом Первой лиги.

В Словении и Венгрии проходят матчи плей-офф молодежного Евро. В понедельник состоялись четвертьфиналы. Испания благодаря дублю Пуадо обыграла Хорватию (клетчатые сравняли на 90+4-й, но Фурия Роха забила победный в овертайме). Нидерланды одержали волевую победу над Францией - 2:1. Герой встречи Майрон Боада оформил дубль, а победный гол забил на 90+3-й. Португалия феерично победила Италию - 5:3, также в овертайме. А Германия одолела Данию лишь в серии пенальти. В полуфинале Нидерланды сыграют с Германией, а Португалия с Испанией.

Вместе с Евро - 11 июня - должен был стартовать чемпионат Южной Америки. Турнир должен был состояться в Аргентине и Колумбии. Однако за две недели до начала соревнований было решено изменить место дислокации. Вчера было объявлено, что Копа Америка состоится в Бразилии. Правда, окончательную дату начала турнира пока не определено.

Собственно, об этом говорили давно, но в понедельник каталонский клуб объявил официально. Аргентинский форвард подписал с каталонцами двухлетний контракт. 32-летний игрок уже выступал в Испании - в "Манчестер Сити" он переезжал из "Атлетико". В Англии он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 184 гола в 275 матчах, пять раз становился чемпионом АПЛ, в частности, его гол на 90+3-й минуте в последнем туре в ворота КПР принес команде золото сезона 2011/2012 - первое в новейшей истории.