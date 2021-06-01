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Контракт Пятова, заявление по Малиновскому и желание Шевченко. Главные новости за 31 мая. Аудио

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Контракт Пятова, заявление по Малиновскому и желание Шевченко. Главные новости за 31 мая. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Трудовой договор голкипера донецкого "Шахтера" и "клуб сердца" Андрея Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Заявление президента "Аталанты" по атакующей группе команды из Бергамо, встреча "Оболони" и "Вереса", организация Кубка Америки и переезд Серхио Агуэро в Каталонию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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