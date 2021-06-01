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Ковпак: Президент Севастополя спрашивал, готов ли я взять российский паспорт. Меня это сильно покоробило

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Экс-форвард Севастополя рассказал о событиях 2014 года

Ковпак: Президент Севастополя спрашивал, готов ли я взять российский паспорт. Меня это сильно покоробило

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-форвард "Севастополя" и сборной Украины Александр Ковпак рассказал об аннексии Крыма Россией и предложении получить российский паспорт.

— От этапа карьеры в "Севастополе" остался сильный осадок?

— С "Севастополем" у меня все приятное связано – как с городом, так и клубом. Мне понравилось работать с главным тренером Олегом Кононовым, понравилась сама структура, руководители. Есть команды, где действительно царит семейная атмосфера. Это о "Севастополе". От бухгалтера до водителя все были дружны и искренне близки. Такие небольшие нюансы сильно влияет на микроклимат в команде.

— Вы находились в Крыму, когда происходил захват полуострова. Что вспоминается по тем временам?

— Да, в самую горячую точку попали. Все происходило на наших глазах. Но никто нас не обижал, никто не нагибал. Конечно, появились определенные неудобства в плане передвижения – блокпосты, вертолеты летали, военная техника, пограничники появились.

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Я больше вспоминаю другой момент. Президентом "Севастополя" был Александр Красильников, однажды он спросил меня: "Саня, ты как к Крыму российскому относишься? Готов российский паспорт взять?"

Меня это сильно покоробило. Человек столько лет служил на благо Украине, а здесь, получается, подстрекает. Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?

Мне многие звонили и предлагали помощь, мол, давай возвращайся, там все захвачено. Но ни единого выстрела не было произведено.

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В статье: Александр Ковпак ФК Севастополь
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 19:11
Так взял паспорт?
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