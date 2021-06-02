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Заявка Украины на Евро-2020, новый тренер Реала, Зозуля без клуба. Главные новости за 1 июня

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В первый день лета событий в мире футбола произошло немало

Заявка Украины на Евро-2020, новый тренер Реала, Зозуля без клуба. Главные новости за 1 июня

Фото: facebook.com/uafukraine/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко огласил заявку на Чемпионат Европы

Наставник "сине-жёлтых" назвал исполнителей, которые сыграют в финальной части Евро-2020. Всего в списке 26 игроков, среди них - три вратаря. Вне заявки среди тех, кто тренировался в лагере команды на этом сборе, оказалось пятеро: Лунин, Сирота, Михайличенко, Леднев и Бондаренко. До первого матча на турнире тренерский штаб может внести замены в этот список, но только в случае повреждения кого-то из исполнителей. С полным списком игроков можно ознакомиться здесь.

Реал получил нового главного тренера

Достаточно неожиданно им стал коуч "Эвертона" Карло Анчелотти. Контракт подписан до 2024 года. Напомним, что итальянский наставник ранее уже работал с мадридцами с 2013 по 2015 годы, выиграв с клубом четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов. Анчелотти в последнее время работал в "Эвертоне", а "Реал" возглавлял Зинедин Зидан, завершив прошлый сезон без трофеев.

Роман Зозуля остался без клуба

Украинский нападающий на своей странице в фейсбуке сообщил, что покидает испанский "Альбасете", за который выступал с 2017 года. Всего в составе "Альбасете" 31-летний Зозуля провёл 142 матча, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач. В прошлом сезоне клуб украинца занял последнее место в Ла Лиге 2, понизившись в классе.

В следующем сезоне Первой лиги сыграет 16 команд. Известна дата начала турнира

В Доме футбола состоялся Совет лиг Профессиональной футбольной лиги. На нём клубы структуры утвердили, что в следующем сезоне Первой лиги сыграют 16 команд, а сам турнир начнётся 25 июля. По Второй лиге решений ещё не принято. Ясность должна наступить не ранее 24 июня. Напомним, что в УПЛ уже вышли "Верес" и "Черноморец" плюс ещё одна путёвка вакантна, а вернуться в Первую лигу должен "Минай".

"Ювентус", "Реал" и "Барселону" могут исключить из Лиги чемпионов

Три ТОП-клуба Европы на один или два сезона могут остаться без Лиги чемпионов. Инсайдеры сообщают, что такое решение УЕФА может принять уже на следующей неделе. Напомним, что это трио всё ещё не вышло из состава футбольной Суперлиги. Стороны (клубы и УЕФА) продолжают судебные тяжбы, пытаясь выяснить, может ли Суперлига существовать.

Буяльский продлил контракт с "Динамо", а "Заря" усилилась защитником "Десны"

Трансферная Украина. Несколько трансферных новостей. Ключевой полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поставил подпись под новым контрактом с киевлянами. Новое соглашение рассчитано ещё на четыре сезона - до 2025 года. Центральный защитник Максим Имереков на ближайшие два года связал себя с "Зарёй". Именно на такой срок рассчитан его контракт с луганчанами. Его последним клубом была "Десна", которую игрок покинул по окончанию сезона.

"Барса" подписала защитника "Ман Сити", а Мхитарян остаётся "волком"

Трансферная Европа. "Барселона" второй день подряд представляет новых футболистов. Вслед за Агуэро каталонцем стал Эрик Гарсия, который в последние годы был на контракте в "Ман Сити" - контракт подписан до 2026-го. "Рома" сохранила у себя Генриха Мхитаряна. Армянский хавбек, выступающий за римлян с 2020-го, останется в Вечном городе ещё на два сезона - до 2023 года.

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