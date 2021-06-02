Заявка Украины на ЕВРО, тренер Реала и контракт игрока Динамо. Главные новости за 1 июня. Аудио
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Читайте такжеЗаявка Украины на Евро-2020, новый тренер Реала, Зозуля без клуба. Главные новости за 1 июня
Заявка сборной Украины на чемпионат Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение тренера "Эвертона" в мадридский "Реал", Зозуля без клуба, решения по Первой и Второй лиге, потенциальный бан адептов Суперлиги в ЛЧ, контракты хавбека киевского "Динамо" и экс-игрока донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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