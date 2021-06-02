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Заявка Украины на ЕВРО, тренер Реала и контракт игрока Динамо. Главные новости за 1 июня. Аудио

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Заявка Украины на ЕВРО, тренер Реала и контракт игрока Динамо. Главные новости за 1 июня. Аудио

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЗаявка Украины на Евро-2020, новый тренер Реала, Зозуля без клуба. Главные новости за 1 июня

Заявка сборной Украины на чемпионат Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение тренера "Эвертона" в мадридский "Реал", Зозуля без клуба, решения по Первой и Второй лиге, потенциальный бан адептов Суперлиги в ЛЧ, контракты хавбека киевского "Динамо" и экс-игрока донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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