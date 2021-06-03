Контракт Луческу, переход игрока Бенфики в Шахтер, ничья молодежки. Главные новости за 2 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЛуческу в Динамо до 2023, Шахтёр подписывает Педриньо, ничья молодёжки с турками. Главные новости за 2 июня
Румынский специалист Мирча Луческу продлил контракт с киевским "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" начал работу над усилением под Роберто Де Дзерби, молодежка прогрессирует с точки зрения последних результатов, Бензема и Мюллер возвращаются в свои сборные, потенциальный камбэк Антонио Конте в Лондон. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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