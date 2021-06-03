Первый, кто забил 100 голов в УПЛ. Сергей Ребров празднует День рождения
Украинский чемпион
Getty Images / Global Images Ukraine
Сергей Станиславович Ребров родился 3 июня 1974 года в Горловке. Украинский футболист выступал на позиции нападающего, ближе к окончанию карьеры больше играл на позиции атакующего полузащитника. Ребров стал первым игроком, который забил 100 голов в чемпионате Украины.
Большую часть игровой карьеры провел в киевском "Динамо" (1992–2000 и 2005–2008). Победитель трех чемпионатов: украинского (девятикратный), турецкого и российского. Он выступал в АПЛ за лондонский "Тоттенхэм", защищал цвета сборной Украины.
Тренерский путь начал ассистентом в "Динамо" и сборной Украины, после чего перешел на полноценную работу наставником. С киевлянами дважды брал золотые медали УПЛ, Кубок страны (2) и Суперкубок (1). Возглавлял "Аль-Ахли". С 2018-го успешно работает в "Ференцвароше" (три чемпионства Венгрии подряд).
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