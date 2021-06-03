Red Bull Campus Clutch проведет 24-часовой livestream с 50 командами, которые соревнуются в World Final Knockout Round

Студенческие команды из более чем 50 стран 3-5 июня участвуют в Knockout Round,

предпоследнем событии, которое предоставит глобальный 24-часовой прямой эфир,

чтобы завоевать свое место в престижном мировом офлайн-финале в Мадриде.

Red Bull Campus Clutch, крупнейшее мировое студенческое VALORANT e-sport соревнование, объявило сроки проведения Всемирного Финала. Более 25 000 студентов приняли участие в более чем 400 турнирах по всему миру, и только несколько шагов осталось впереди - двух-этапный Мировой Финал, который пройдет как онлайн, так и оффлайн в Мадриде (Испания), в течение июня и июля. Соревнование побудило студентов-игроков всех уровней объединиться, чтобы представлять свою страну и соревноваться на мировой арене. Оба этапа Мирового Финала можно будет смотреть в прямом эфире на Red Bull Twitch и YouTube.

Red Bull Campus Clutch объединил студентов из более чем 50 стран, которые соревновались в Национальных квалификациях и Финалах. Команды-победители каждой страны теперь столкнутся со следующим уровнем соревнований, эпическим глобальным Всемирным Финалом, который определит лучшую студенческую команду VALORANT в мире.

С 3 по 5 июня 50 команд-победителей национальных финалов будут соревноваться онлайн в World Final Knockout Round, чтобы обеспечить себе место в Мировом Финале Red Bull Campus Clutch, который пройдет оффлайн в июле. Победители Украинского Национального финала - команда Vengeance – тоже будут соревноваться в World Final Knockout Round с другими странами Северной Европы. Здесь подробнее о том, как украинцы готовятся к VALORANT финалу.

5 июня финальные матчи каждого региона можно будет смотреть в режиме 24-часового прямого эфира на Red Bull Bull Twitch и YouTube. 10 ТОП-команд, которые в нем победят, вместе с испанскими и американскими национальными победителями пройдут в Мировой Финал в Мадриде 17 и 18 июля. Там они будут бороться за приз в размере 20 000 евро и эксклюзивное приглашение увидеть самых больших звезд VALORANT, которые будут соревноваться на VALORANT Masters, официальном турнире в рамках 2021 Champions Tour, а также за звание лучшей студенческой VALORANT команды в мире.

Благодаря высокому уровню соревнований, Мировой Финал даст участникам шанс испытать на себе, каково это соревноваться в профессиональном киберспорт-турнире. Для многих игроков это станет перваой возможностью принять участие в киберспортивном мероприятии такого масштаба, соревнуясь с командами со всего мира в прямом эфире.

График World Final Knockout Round (регионы сгруппированы в соответствии с географическим регионом, доступными серверами VALORANT и количеством квалификаций страны):

• Океания: Австралия, Новая Зеландия (Финал группы будет транслироваться в 10:00, 5 июня)

• Восточная Азия: Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины (12:00, 5 июня)

• Южная Азия: Пакистан, Индия, Шри-Ланка (14:00, 5 июня)

• Северная Америка: Канада, США (00:04 утра, 6 июня)

• Латинская Америка: Перу, Бразилия, Чили (02:00, 6 июня)

• Африка: Алжир, Египет, Нигерия, Кения, Южная Африка, Кувейт, ОАЭ (16:00, 5 июня)

• Северная Европа: Беларусь, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Швеция, Украина (Финал группы будет транслироваться в 20:00, 5 июня)

• Западная Европа: Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (24:00, 5 июня)

• Восточная Европа Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Черногория, Северная Македония, Румыния, Турция (18:00, 5 июня)

• Центральная Европа: Австрия, Германия, Швейцария, Дания, Италия, Словения, Бельгия, Нидерланды (22:00, 5 июня)

Посетите страницу Red Bull Campus Clutch, чтобы узнать больше.

Подключитесь к Red Bull Twitch и YouTube 5 июня, чтобы посмотреть эпический 24-часовой World Final Knockout Round

Фото Red Bull Campus Clutch можно найти здесь.