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  3. Победа сборной Украины, Куман останется тренером Барселоны. Главные новости за 3 июня
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Победа сборной Украины, Куман останется тренером Барселоны. Главные новости за 3 июня

Общие новости
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А также тренерское назначение в Интере и место проведения матча с Францией 

Победа сборной Украины, Куман останется тренером Барселоны. Главные новости за 3 июня

Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 3 июня

Украина переиграла Северную Ирландию

Национальная сборная Украины смогла добыть свою первую победу в 2021 году. В рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко переиграла в товарищеском матче команду Северной Ирландии. Единственный гол в первом тайме забил Александр Зубков. Украина доминировала и создала много моментов, но “сине-желтых” подвела реализация. В итоге – 1:0.

Барса не будет увольнять Кумана

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером Рональдом Куманом. Контракт нидерландца истекает летом 2022 года. “Мы пришли к решению, что продолжение работы с Куманом – это в интересах “Барселоны”. Он мотивирован, воодушевлен и настроен побеждать”, – сообщил Лапорта, добавив, что “Барса” скоро объявит об еще одном трансфере. Ожидается, что это будет экс-хавбек “Ливерпуля” Джорджиньо Вейналдум.

Тоттенхэм близок к назначению Антонио Конте

Экс-тренер “Ювентуса”, “Челси” и “Интера” Антонио Конте в ближайшее время может возглавить лондонский “Тоттенхэм”. Лондонский клуб доволен прогрессом в переговорах с итальянским тренером. Стороны достигли принципиального соглашение, осталось согласовать детали. Вместе с Конте “Тоттенхэм” намерен пригласить итальянского спортивного директора Фабио Паратичи, работавшего в “Ювентусе”.

УАФ утвердила место проведения матча Украина - Франция

Исполнительный комитет УАФ утвердил место проведения матча отборочного турнира ЧМ-2022 Украина – Франция. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", четвертого сентября в 21:45.

Александер-Арнольд не сыграет на Евро-2020

Один из лучших фланговых защитников мира не сможет принять участие на Евро-2020. Правый фулбек “Ливерпуля” и сборной Англии Трент Александер-Арнольд получил травму в спарринге с Австрией и выбил на 4-6 недель. Тренер “трех львов” Гарет Саутгейт еще не определился с заменой. В заявке сборной Англии Александер-Арнольд был одним из четырех правых защитников.

Интер получил нового тренера

Миланский "Интера" объявил, что новым главным тренером "нерадзурри" стал итальянский специалист Симоне Индзаги. Контракт подписан на два года. Ранее 45-летний Индзаги работал в “Лацио”. В “Интере” он заменит Антонио Конте, который сделал “нерадзурри” чемпионом Италии 2020/21.

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