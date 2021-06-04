Победа сборной Украины, Куман останется тренером Барселоны. Главные новости за 3 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 3 июня

Национальная сборная Украины смогла добыть свою первую победу в 2021 году. В рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко переиграла в товарищеском матче команду Северной Ирландии. Единственный гол в первом тайме забил Александр Зубков. Украина доминировала и создала много моментов, но “сине-желтых” подвела реализация. В итоге – 1:0.

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером Рональдом Куманом. Контракт нидерландца истекает летом 2022 года. “Мы пришли к решению, что продолжение работы с Куманом – это в интересах “Барселоны”. Он мотивирован, воодушевлен и настроен побеждать”, – сообщил Лапорта, добавив, что “Барса” скоро объявит об еще одном трансфере. Ожидается, что это будет экс-хавбек “Ливерпуля” Джорджиньо Вейналдум.

Экс-тренер “Ювентуса”, “Челси” и “Интера” Антонио Конте в ближайшее время может возглавить лондонский “Тоттенхэм”. Лондонский клуб доволен прогрессом в переговорах с итальянским тренером. Стороны достигли принципиального соглашение, осталось согласовать детали. Вместе с Конте “Тоттенхэм” намерен пригласить итальянского спортивного директора Фабио Паратичи, работавшего в “Ювентусе”.

Исполнительный комитет УАФ утвердил место проведения матча отборочного турнира ЧМ-2022 Украина – Франция. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", четвертого сентября в 21:45.

Один из лучших фланговых защитников мира не сможет принять участие на Евро-2020. Правый фулбек “Ливерпуля” и сборной Англии Трент Александер-Арнольд получил травму в спарринге с Австрией и выбил на 4-6 недель. Тренер “трех львов” Гарет Саутгейт еще не определился с заменой. В заявке сборной Англии Александер-Арнольд был одним из четырех правых защитников.

Миланский "Интера" объявил, что новым главным тренером "нерадзурри" стал итальянский специалист Симоне Индзаги. Контракт подписан на два года. Ранее 45-летний Индзаги работал в “Лацио”. В “Интере” он заменит Антонио Конте, который сделал “нерадзурри” чемпионом Италии 2020/21.